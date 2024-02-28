Курганские власти готовятся к паводку вместе с коллегами из Казахстана

Представители правительства Курганской области готовятся к паводку вместе с коллегами из соседних регионов и Казахстана. Данная информация размещена на сайте областного правительства.
«Организовано взаимодействие с сопредельными регионами Российской Федерации и республикой Казахстан. Также будет проведено предпаводковое обследование гидротехнических сооружений области», — указано в сообщении.
В правительстве отметили, что будут следить за уровнем воды в бассейнах рек с помощью восьми постов гидрометеонаблюдений. Представители власти добавили, что во время паводка будут сформированы дополнительные гидропосты.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков провел совещание комиссии по чрезвычайной ситуации из-за информации о возможных паводках в регионе. В регионе в зоне подтопления могут оказаться 22 населенных пункта. В регионе уровень паводков зависит от наполняемости водохранилищ на северо-западе Республики Казахстан, откуда сбрасывают воду в Тобол. В начале февраля уровень наполняемости Верхне-Тобольского и Каратомарского водохранилищ составил 40% от суммарного объема
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