Курганские власти готовятся к паводку вместе с коллегами из Казахстана

29 февраля 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Власти будут следить за уровнем воды с восьми постов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Представители правительства Курганской области готовятся к паводку вместе с коллегами из соседних регионов и Казахстана. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Организовано взаимодействие с сопредельными регионами Российской Федерации и республикой Казахстан. Также будет проведено предпаводковое обследование гидротехнических сооружений области», — указано в сообщении. В правительстве отметили, что будут следить за уровнем воды в бассейнах рек с помощью восьми постов гидрометеонаблюдений. Представители власти добавили, что во время паводка будут сформированы дополнительные гидропосты. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков провел совещание комиссии по чрезвычайной ситуации из-за информации о возможных паводках в регионе. В регионе в зоне подтопления могут оказаться 22 населенных пункта. В регионе уровень паводков зависит от наполняемости водохранилищ на северо-западе Республики Казахстан, откуда сбрасывают воду в Тобол. В начале февраля уровень наполняемости Верхне-Тобольского и Каратомарского водохранилищ составил 40% от суммарного объема

Представители правительства Курганской области готовятся к паводку вместе с коллегами из соседних регионов и Казахстана. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Организовано взаимодействие с сопредельными регионами Российской Федерации и республикой Казахстан. Также будет проведено предпаводковое обследование гидротехнических сооружений области», — указано в сообщении. В правительстве отметили, что будут следить за уровнем воды в бассейнах рек с помощью восьми постов гидрометеонаблюдений. Представители власти добавили, что во время паводка будут сформированы дополнительные гидропосты. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков провел совещание комиссии по чрезвычайной ситуации из-за информации о возможных паводках в регионе. В регионе в зоне подтопления могут оказаться 22 населенных пункта. В регионе уровень паводков зависит от наполняемости водохранилищ на северо-западе Республики Казахстан, откуда сбрасывают воду в Тобол. В начале февраля уровень наполняемости Верхне-Тобольского и Каратомарского водохранилищ составил 40% от суммарного объема