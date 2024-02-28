28 февраля 2024

Курганские власти готовятся к паводку вместе с коллегами из Казахстана

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Наводнение. Архивное фото 2016 г. Курган, паводок, половодье, река тобол, наводнение
Власти будут следить за уровнем воды с восьми постов Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Представители правительства Курганской области готовятся к паводку вместе с коллегами из соседних регионов и Казахстана. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«Организовано взаимодействие с сопредельными регионами Российской Федерации и республикой Казахстан. Также будет проведено предпаводковое обследование гидротехнических сооружений области», — указано в сообщении.

В правительстве отметили, что будут следить за уровнем воды в бассейнах рек с помощью восьми постов гидрометеонаблюдений. Представители власти добавили, что во время паводка будут сформированы дополнительные гидропосты.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков провел совещание комиссии по чрезвычайной ситуации из-за информации о возможных паводках в регионе. В регионе в зоне подтопления могут оказаться 22 населенных пункта. В регионе уровень паводков зависит от наполняемости водохранилищ на северо-западе Республики Казахстан, откуда сбрасывают воду в Тобол. В начале февраля уровень наполняемости Верхне-Тобольского и Каратомарского водохранилищ составил 40% от суммарного объема

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Представители правительства Курганской области готовятся к паводку вместе с коллегами из соседних регионов и Казахстана. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Организовано взаимодействие с сопредельными регионами Российской Федерации и республикой Казахстан. Также будет проведено предпаводковое обследование гидротехнических сооружений области», — указано в сообщении. В правительстве отметили, что будут следить за уровнем воды в бассейнах рек с помощью восьми постов гидрометеонаблюдений. Представители власти добавили, что во время паводка будут сформированы дополнительные гидропосты. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков провел совещание комиссии по чрезвычайной ситуации из-за информации о возможных паводках в регионе. В регионе в зоне подтопления могут оказаться 22 населенных пункта. В регионе уровень паводков зависит от наполняемости водохранилищ на северо-западе Республики Казахстан, откуда сбрасывают воду в Тобол. В начале февраля уровень наполняемости Верхне-Тобольского и Каратомарского водохранилищ составил 40% от суммарного объема
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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