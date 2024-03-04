Мэрия Пыть-Яха пытается через суд выселить жителей балков, оставшихся без освещения

В Пыть-Яхе жителей балков будут выселять по решению суда

05 марта 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Мэрия Пыть-Яха через суд пытается расселить балки на улице Дорожников Фото: Александр Елизаров © URA.RU Администрация Пыть-Яха (ХМАО) обратилась в суд для расселения балков, расположенных по улице Дорожников в одноименном балочном массиве. Ранее жильцы «времянок» жаловались на бездействие мэрии по данному вопросу, из-за которого они живут без освещения и вынуждены самостоятельно очищать снежные завалы на дорогах уже 8 лет. О том, как продвигается процесс расселения, корреспонденту URA.RU сообщили в администрации города. «За период с 2012 по 2021 все граждане, отвечающие требованиям и признанные участниками мероприятия переселены. Мероприятие прекратило свое действие с 01.01.2022 года. На данной территории остались строения, жители которых по объективным причинам не могли (не хотели) принять участие в данном мероприятии, администрацией города решаются вопросы по их полному расселению и сносу в рамках правового поля», — пояснили в мэрии Пыть-Яха. По предоставленным данным, балочный массив «Дорожников» не является и не являлся СНТ. Участникам программы расселения предоставлялось два варианта: выплата субсидии на покупку нового жилья, или же предоставление квартир из коммерческого фонда города в аренду. На данный момент в отношении трех строений уже есть судебные решения, в которых требование мэрии освободить участки не удовлетворены. Также Пыть-Яхский городской суд вынес решение о выселении жильцов из одного балка без предоставления другого жилья взамен. Это постановление сейчас рассматривается в апелляционном суде. В администрации города также сообщили, что с остальными жителями «Дорожников» до сих пор ведут переговоры по поводу переселения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Пыть-Яха (ХМАО) обратилась в суд для расселения балков, расположенных по улице Дорожников в одноименном балочном массиве. Ранее жильцы «времянок» жаловались на бездействие мэрии по данному вопросу, из-за которого они живут без освещения и вынуждены самостоятельно очищать снежные завалы на дорогах уже 8 лет. О том, как продвигается процесс расселения, корреспонденту URA.RU сообщили в администрации города. «За период с 2012 по 2021 все граждане, отвечающие требованиям и признанные участниками мероприятия переселены. Мероприятие прекратило свое действие с 01.01.2022 года. На данной территории остались строения, жители которых по объективным причинам не могли (не хотели) принять участие в данном мероприятии, администрацией города решаются вопросы по их полному расселению и сносу в рамках правового поля», — пояснили в мэрии Пыть-Яха. По предоставленным данным, балочный массив «Дорожников» не является и не являлся СНТ. Участникам программы расселения предоставлялось два варианта: выплата субсидии на покупку нового жилья, или же предоставление квартир из коммерческого фонда города в аренду. На данный момент в отношении трех строений уже есть судебные решения, в которых требование мэрии освободить участки не удовлетворены. Также Пыть-Яхский городской суд вынес решение о выселении жильцов из одного балка без предоставления другого жилья взамен. Это постановление сейчас рассматривается в апелляционном суде. В администрации города также сообщили, что с остальными жителями «Дорожников» до сих пор ведут переговоры по поводу переселения.