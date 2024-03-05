Курганский адвокат заплатит штраф за скандал, устроенный в отделе полиции

В Кургане адвокат получил штраф за оскорбление полицейского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Адвокат из Кургана заплатит штраф и выплатит компенсацию сотруднику после устроенного скандала в городском отделе полиции №3. Мужчина был признан виновным в публичном оскорблении представителя власти, информирует система ГАС «Правосудие».

«Осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщается в материалах Седьмого кассационного суда. Мужчина был признан виновным за то, что будучи адвокатом по назначению, устроил скандал в отделе полиции и нецензурно обругал сотрудника МВД.

Инцидент случился в марте прошлого года. Мужчину вызвали представлять интересы подозреваемого во время совершения следственных действий. Согласно показаниям свидетелей, приехавший адвокат пытался увести подследственного, толкал грудью и нецензурно обзывал сотрудника полиции.

За эти действия суд приговорил его к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Еще 20 000 рублей он заплатил сотруднику полиции в качестве компенсации.

Адвокат подал кассационную жалобу. В ней он указывал, что одним из следователей по делу была супруга начальника отдела полиции, где работает потерпевший — это должно было стать поводом для ее отвода. Также он заявил об оговоре свидетелей, препятствию со стороны суда оглашению показаний свидетелей защиты, считал возможным прекратить уголовное дело с применением судебного штрафа.

Кассационный суд рассмотрел жалобу адвоката. Было решено, что приговор соответствует размеру содеянного, основания для отмены или изменения решения нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор адвокату, обматерившего полицейского. В прокуратуре рассказали, что мужчине получил штраф.