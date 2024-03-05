Началась дисциплинарная проверка немецких военных, обсуждавших атаку на Крым

Будет организована проверка немецких военных, которые обсуждали атаку на Крымский мост. Соответствующий указ подписал министр обороны Германии Борис Писториус.
«Подписал сегодня утром указ о дисциплинарной доследственной проверке участников взломанной беседы про Крымский мост», — сказал Писториус во время брифинга. Трансляцию ведет Spiegel. По его словам, причиной утечки разговора стала ошибка применения технических средств одного из участников.
В слитом разговоре несколько офицеров ФРГ обсуждают план по атаке на Крымский мост и передачу ракет Taurus Украине. Politico ранее подтверждало, что утечка разговора — «информация без цензуры», которая не была подделана. Bloomberg со ссылкой на источник в НАТО уточняет, что скандал возродил конфликт между ФРГ и союзниками о поставках новых вооружений Киеву.
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