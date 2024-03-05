Началась дисциплинарная проверка немецких военных, обсуждавших атаку на Крым

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НАТО. Москва. stock, фрг, Борис Писториус, министр обороны,  stock
Борис Писториус высказался о скандале с утечкой разговора об атаке на Крымский мост Фото:

Будет организована проверка немецких военных, которые обсуждали атаку на Крымский мост. Соответствующий указ подписал министр обороны Германии Борис Писториус.

«Подписал сегодня утром указ о дисциплинарной доследственной проверке участников взломанной беседы про Крымский мост», — сказал Писториус во время брифинга. Трансляцию ведет Spiegel. По его словам, причиной утечки разговора стала ошибка применения технических средств одного из участников.

В слитом разговоре несколько офицеров ФРГ обсуждают план по атаке на Крымский мост и передачу ракет Taurus Украине. Politico ранее подтверждало, что утечка разговора — «информация без цензуры», которая не была подделана. Bloomberg со ссылкой на источник в НАТО уточняет, что скандал возродил конфликт между ФРГ и союзниками о поставках новых вооружений Киеву.

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Будет организована проверка немецких военных, которые обсуждали атаку на Крымский мост. Соответствующий указ подписал министр обороны Германии Борис Писториус. «Подписал сегодня утром указ о дисциплинарной доследственной проверке участников взломанной беседы про Крымский мост», — сказал Писториус во время брифинга. Трансляцию ведет Spiegel. По его словам, причиной утечки разговора стала ошибка применения технических средств одного из участников. В слитом разговоре несколько офицеров ФРГ обсуждают план по атаке на Крымский мост и передачу ракет Taurus Украине. Politico ранее подтверждало, что утечка разговора — «информация без цензуры», которая не была подделана. Bloomberg со ссылкой на источник в НАТО уточняет, что скандал возродил конфликт между ФРГ и союзниками о поставках новых вооружений Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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