Началась дисциплинарная проверка немецких военных, обсуждавших атаку на Крым

05 марта 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Борис Писториус высказался о скандале с утечкой разговора об атаке на Крымский мост Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Будет организована проверка немецких военных, которые обсуждали атаку на Крымский мост. Соответствующий указ подписал министр обороны Германии Борис Писториус. «Подписал сегодня утром указ о дисциплинарной доследственной проверке участников взломанной беседы про Крымский мост», — сказал Писториус во время брифинга. Трансляцию ведет Spiegel. По его словам, причиной утечки разговора стала ошибка применения технических средств одного из участников. В слитом разговоре несколько офицеров ФРГ обсуждают план по атаке на Крымский мост и передачу ракет Taurus Украине. Politico ранее подтверждало, что утечка разговора — «информация без цензуры», которая не была подделана. Bloomberg со ссылкой на источник в НАТО уточняет, что скандал возродил конфликт между ФРГ и союзниками о поставках новых вооружений Киеву.

Будет организована проверка немецких военных, которые обсуждали атаку на Крымский мост. Соответствующий указ подписал министр обороны Германии Борис Писториус. «Подписал сегодня утром указ о дисциплинарной доследственной проверке участников взломанной беседы про Крымский мост», — сказал Писториус во время брифинга. Трансляцию ведет Spiegel. По его словам, причиной утечки разговора стала ошибка применения технических средств одного из участников. В слитом разговоре несколько офицеров ФРГ обсуждают план по атаке на Крымский мост и передачу ракет Taurus Украине. Politico ранее подтверждало, что утечка разговора — «информация без цензуры», которая не была подделана. Bloomberg со ссылкой на источник в НАТО уточняет, что скандал возродил конфликт между ФРГ и союзниками о поставках новых вооружений Киеву.