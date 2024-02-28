В ХМАО назвали вакансии, на которые чаще всего ищут работников

Самый большой спрос на сотрудников по ХМАО наблюдается среди рабочих вакансий и сферы продаж. За последний месяц интерес работодателей по отраслям вырос более чем на 20%.
«Больше всего за последний месяц вырос спрос на рабочий персонал — на 25%», — следует из данных сервиса открытой статистики Head Hunter. Интерес компаний к новым кандидатам в сфере продаж и обслуживания клиентов увеличился на 22%. А производственниками и работниками сервисного обслуживания работодатели интересовались на 19% чаще.
Среди сфер с нехваткой сотрудников по ХМАО также находятся отрасли «Строительство, недвижимость» и «Транспорт, логистика, перевозки». Здесь спрос на персонал вырос на 18% и 15% соответственно.
Реже всего югорские компании искали новых работников в сфере сельского хозяйства и административного персонала. Предприятия, которые занимаются добычей сырья, тоже не испытывают острый дефицит персонала.
Ранее URA.RU рассказывало, что компании ХМАО с нового года начали поднимать зарплаты сотрудникам. Вместе с этим зарплатные ожидания югорчан тоже выросли.
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