Омбудсмен ЯНАО проверит сообщение «Русской общины» о рабах-вахтовиках

05 марта 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Омбудсмен ЯНАО проверит сообщение о нарушении прав вахтовиков на Ямале Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ЯНАО уполномоченный по правам человека Андрей Нестерук проверит сообщение активистов организации «Русская община», согласно которому предприниматель из Тарко-Сале незаконно удерживал вахтовиков. Об этом URA.RU сообщили в аппарате ямальского омбудсмена. «Мы направили запросы представителям „Русской общины“, а также на предприятие, где работали вахтовики, о нарушении прав которых было заявлено. Ранее к уполномоченному по правам человека по таким вопросам обращений не поступало», — сообщили корреспонденту агентства в аппарате омбудсмена. Сообщением общественников заинтересовалась и прокуратура ЯНАО. Надзорное ведомство также проведет проверку, по результатам которой будут приняты конкретные решения. Координатор ямальского отделения «Русской общины» сообщил корреспонденту URA.RU, что 2 марта к ним поступила жалоба от вахтовиков, которых, по их словам, силой удерживали на объекте и не выпускали даже в магазин. После чего, совместно с сотрудниками полиции, общинники помогли рабочим составить заявление, забрать документы, удостоверяющие личность и купить билеты домой.

В ЯНАО уполномоченный по правам человека Андрей Нестерук проверит сообщение активистов организации «Русская община», согласно которому предприниматель из Тарко-Сале незаконно удерживал вахтовиков. Об этом URA.RU сообщили в аппарате ямальского омбудсмена. «Мы направили запросы представителям „Русской общины“, а также на предприятие, где работали вахтовики, о нарушении прав которых было заявлено. Ранее к уполномоченному по правам человека по таким вопросам обращений не поступало», — сообщили корреспонденту агентства в аппарате омбудсмена. Сообщением общественников заинтересовалась и прокуратура ЯНАО. Надзорное ведомство также проведет проверку, по результатам которой будут приняты конкретные решения. Координатор ямальского отделения «Русской общины» сообщил корреспонденту URA.RU, что 2 марта к ним поступила жалоба от вахтовиков, которых, по их словам, силой удерживали на объекте и не выпускали даже в магазин. После чего, совместно с сотрудниками полиции, общинники помогли рабочим составить заявление, забрать документы, удостоверяющие личность и купить билеты домой.