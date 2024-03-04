Омбудсмен ЯНАО проверит сообщение «Русской общины» о рабах-вахтовиках

В ЯНАО уполномоченный по правам человека Андрей Нестерук проверит сообщение активистов организации «Русская община», согласно которому предприниматель из Тарко-Сале незаконно удерживал вахтовиков. Об этом URA.RU сообщили в аппарате ямальского омбудсмена.
«Мы направили запросы представителям „Русской общины“, а также на предприятие, где работали вахтовики, о нарушении прав которых было заявлено. Ранее к уполномоченному по правам человека по таким вопросам обращений не поступало», — сообщили корреспонденту агентства в аппарате омбудсмена.
Сообщением общественников заинтересовалась и прокуратура ЯНАО. Надзорное ведомство также проведет проверку, по результатам которой будут приняты конкретные решения.
Координатор ямальского отделения «Русской общины» сообщил корреспонденту URA.RU, что 2 марта к ним поступила жалоба от вахтовиков, которых, по их словам, силой удерживали на объекте и не выпускали даже в магазин. После чего, совместно с сотрудниками полиции, общинники помогли рабочим составить заявление, забрать документы, удостоверяющие личность и купить билеты домой.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.