Режиссер Кустурица раскроет секрет мастерства на кинофестивале «Дух огня» в ХМАО

Сербский режиссер и президент ежегодного фестиваля кинодебютов «Дух огня» Эмир Кустурица поделится своим профессиональным опытом на мастер-классе в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО.
«Будет такой мастер-класс, на котором я буду говорить о том, как сформировал особенный стиль. С каких фильмов, с какой литературы и всего, что я видел», — говорит Кустурица на видео, опубликованном в telegram-канале окружного депкульта.
Эмир Кустурица откроет фестиваль кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске 23 марта. Фестиваль продлится четыре дня. На предыдущий сезон Кустурица не смог приехать из-за травмы ноги. В связи с этим в Ханты-Мансийске также пришлось отменить его концерт.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО смогут представить свой фильм о семье на кинофестивале «Дух огня». Победителя микрофильма продолжительностью не более 3 минут выберут зрители.
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