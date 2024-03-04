04 марта 2024

Режиссер Кустурица раскроет секрет мастерства на кинофестивале «Дух огня» в ХМАО

Режиссер Эмир Кустурица проведет творческий мастер-класс в Ханты-Мансийске
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум объединенных культур. Санкт-Петербург, кустурица эмир
Режиссер Эмир Кустурица проведет творческий мастер-класс в Ханты-Мансийске Фото:

Сербский режиссер и президент ежегодного фестиваля кинодебютов «Дух огня» Эмир Кустурица поделится своим профессиональным опытом на мастер-классе в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО.

«Будет такой мастер-класс, на котором я буду говорить о том, как сформировал особенный стиль. С каких фильмов, с какой литературы и всего, что я видел», — говорит Кустурица на видео, опубликованном в telegram-канале окружного депкульта.

Эмир Кустурица откроет фестиваль кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске 23 марта. Фестиваль продлится четыре дня. На предыдущий сезон Кустурица не смог приехать из-за травмы ноги. В связи с этим в Ханты-Мансийске также пришлось отменить его концерт.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО смогут представить свой фильм о семье на кинофестивале «Дух огня». Победителя микрофильма продолжительностью не более 3 минут выберут зрители.

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Сербский режиссер и президент ежегодного фестиваля кинодебютов «Дух огня» Эмир Кустурица поделится своим профессиональным опытом на мастер-классе в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО. «Будет такой мастер-класс, на котором я буду говорить о том, как сформировал особенный стиль. С каких фильмов, с какой литературы и всего, что я видел», — говорит Кустурица на видео, опубликованном в telegram-канале окружного депкульта. Эмир Кустурица откроет фестиваль кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске 23 марта. Фестиваль продлится четыре дня. На предыдущий сезон Кустурица не смог приехать из-за травмы ноги. В связи с этим в Ханты-Мансийске также пришлось отменить его концерт. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО смогут представить свой фильм о семье на кинофестивале «Дух огня». Победителя микрофильма продолжительностью не более 3 минут выберут зрители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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