04 марта 2024

Ямальским школьникам впервые заплатят за серебряные медали

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускники. Екатеринбург, последний звонок, выпускники
Медаль дает абитуриентам дополнительно до десяти баллов при поступлении в вуз Фото:

Власти ЯНАО впервые установили выплаты за успехи в учебе не только отличникам, но и серебряным медалистам. Размер премии за «золото» — 20 тысяч рублей, за «серебро» — 15 тысяч рублей, сообщают в правительстве округа. В 2023 году награды получили 273 ямальских выпускника.

«По окончании учебного года за успехи в обучении отметят не только отличников, но и выпускников, имеющих в аттестате до двух четверок. На Ямале утвердили документ, предусматривающий денежное поощрение для обладателей медалей „За особые успехи в учении“ I и II степени. Документ увеличивает размер премии за медаль I степени до 20 тысяч рублей и предусматривает награду за медаль II степени — 15 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте правительства округа.

Медаль дает абитуриентам дополнительно до десяти баллов при поступлении в вуз. В 2023 году награды получили 273 ямальских выпускника.

В Салехарде (ЯНАО) начались ремонтные работы в лицее, которые должны закончить к сентябрю 2025 года. К настоящему моменту уже полностью демонтированы перегородки второго и третьего этажей.

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Власти ЯНАО впервые установили выплаты за успехи в учебе не только отличникам, но и серебряным медалистам. Размер премии за «золото» — 20 тысяч рублей, за «серебро» — 15 тысяч рублей, сообщают в правительстве округа. В 2023 году награды получили 273 ямальских выпускника. «По окончании учебного года за успехи в обучении отметят не только отличников, но и выпускников, имеющих в аттестате до двух четверок. На Ямале утвердили документ, предусматривающий денежное поощрение для обладателей медалей „За особые успехи в учении“ I и II степени. Документ увеличивает размер премии за медаль I степени до 20 тысяч рублей и предусматривает награду за медаль II степени — 15 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте правительства округа. Медаль дает абитуриентам дополнительно до десяти баллов при поступлении в вуз. В 2023 году награды получили 273 ямальских выпускника. В Салехарде (ЯНАО) начались ремонтные работы в лицее, которые должны закончить к сентябрю 2025 года. К настоящему моменту уже полностью демонтированы перегородки второго и третьего этажей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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