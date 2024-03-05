В Европе представили первую военную стратегию с участием Украины

Еврокомиссия показала программу оборонной промышленности с участием Киева

05 марта 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

ЕК впервые представил программу оборонной промышленности, в которую также будет включена Украина, уточнила Маргрет Вестагер Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan Еврокомиссия представила первую Европейскую стратегию военной промышленности, в которой будет интегрирована Украина. В рамках этого Киев теперь сможет напрямую участвовать в инициативах Евросоюза, связанные с поддержанием оборонной промышленности. Об этом заявила замглавы ЕК Маргрет Вестагер. «Мы хотим полностью интегрировать украинскую промышленность в эту экосистему [европейской оборонной промышленности]», — уточнила Маргрет Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе по оборонно промышленной стратегии ЕК. Информация опубликована на аккаунте ЕК в X. Также опубликован соответствующий документ. Это первая такая программа. Американские исследователи и эксперты отмечали, что ЕС пока не способен построить новую «военную экономику». Ранее союз не инвестировал средства в оборонную промышленность, уточнял исследователь в области обороны и безопасности Джеймс Блэк.

Еврокомиссия представила первую Европейскую стратегию военной промышленности, в которой будет интегрирована Украина. В рамках этого Киев теперь сможет напрямую участвовать в инициативах Евросоюза, связанные с поддержанием оборонной промышленности. Об этом заявила замглавы ЕК Маргрет Вестагер. «Мы хотим полностью интегрировать украинскую промышленность в эту экосистему [европейской оборонной промышленности]», — уточнила Маргрет Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе по оборонно промышленной стратегии ЕК. Информация опубликована на аккаунте ЕК в X. Также опубликован соответствующий документ. Это первая такая программа. Американские исследователи и эксперты отмечали, что ЕС пока не способен построить новую «военную экономику». Ранее союз не инвестировал средства в оборонную промышленность, уточнял исследователь в области обороны и безопасности Джеймс Блэк.