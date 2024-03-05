В Европе представили первую военную стратегию с участием Украины

Еврокомиссия показала программу оборонной промышленности с участием Киева
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ЕК впервые представил программу оборонной промышленности, в которую также будет включена Украина, уточнила Маргрет Вестагер Фото:

Еврокомиссия представила первую Европейскую стратегию военной промышленности, в которой будет интегрирована Украина. В рамках этого Киев теперь сможет напрямую участвовать в инициативах Евросоюза, связанные с поддержанием оборонной промышленности. Об этом заявила замглавы ЕК Маргрет Вестагер.

«Мы хотим полностью интегрировать украинскую промышленность в эту экосистему [европейской оборонной промышленности]», — уточнила Маргрет Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе по оборонно промышленной стратегии ЕК. Информация опубликована на аккаунте ЕК в X. Также опубликован соответствующий документ. Это первая такая программа.

Американские исследователи и эксперты отмечали, что ЕС пока не способен построить новую «военную экономику». Ранее союз не инвестировал средства в оборонную промышленность, уточнял исследователь в области обороны и безопасности Джеймс Блэк.

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Еврокомиссия представила первую Европейскую стратегию военной промышленности, в которой будет интегрирована Украина. В рамках этого Киев теперь сможет напрямую участвовать в инициативах Евросоюза, связанные с поддержанием оборонной промышленности. Об этом заявила замглавы ЕК Маргрет Вестагер. «Мы хотим полностью интегрировать украинскую промышленность в эту экосистему [европейской оборонной промышленности]», — уточнила Маргрет Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе по оборонно промышленной стратегии ЕК. Информация опубликована на аккаунте ЕК в X. Также опубликован соответствующий документ. Это первая такая программа. Американские исследователи и эксперты отмечали, что ЕС пока не способен построить новую «военную экономику». Ранее союз не инвестировал средства в оборонную промышленность, уточнял исследователь в области обороны и безопасности Джеймс Блэк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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