В Европе представили первую военную стратегию с участием Украины

Еврокомиссия представила первую Европейскую стратегию военной промышленности, в которой будет интегрирована Украина. В рамках этого Киев теперь сможет напрямую участвовать в инициативах Евросоюза, связанные с поддержанием оборонной промышленности. Об этом заявила замглавы ЕК Маргрет Вестагер.
«Мы хотим полностью интегрировать украинскую промышленность в эту экосистему [европейской оборонной промышленности]», — уточнила Маргрет Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе по оборонно промышленной стратегии ЕК. Информация опубликована на аккаунте ЕК в X. Также опубликован соответствующий документ. Это первая такая программа.
Американские исследователи и эксперты отмечали, что ЕС пока не способен построить новую «военную экономику». Ранее союз не инвестировал средства в оборонную промышленность, уточнял исследователь в области обороны и безопасности Джеймс Блэк.
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