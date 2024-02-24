24 февраля 2024

WP сообщила о проблемах в построении «военной экономики» в ЕС

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Флаги. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, европа, ес
Источник сообщил, что сложившаяся ситуация в Евросоюзе является кризисом, назревавшим много лет Фото:

Ситуация в Евросоюзе пока далека от построения «военной экономики». Это связано с тем, что в объединении раньше не инвестировали в оборонно-промышленный комплекс, сообщили эксперты.

«Европа сейчас спешит переучиться тому, как мобилизовать промышленность на военную основу. Но вы не можете просто щелкнуть переключателем», — сказал исследователь в области обороны и безопасности Джеймс Блэк американской газете The Washington Post. Он подчеркнул, что строительство производств и обучение рабочих может занять месяцы или годы.

Советник по политике в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд ВПК Евросоюза далеким от «военной экономики». Анонимный источник отметил газете, что ситуация в ЕС является кризисом, назревавшим много лет. По его словам, проблемы связаны с тем, что страны-союзники раньше не хотели инвестировать в резервные линии оборонных предприятий, чтобы увеличить объем производства при необходимости.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что страны Евросоюза должны иметь военные бюджеты, чтобы обеспечить себе способность противостоять возможной угрозе со стороны России. Президент США Джо Байден также считает, что после достижения целей спецоперации на Украине РФ может представлять угрозу для альянса.

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Ситуация в Евросоюзе пока далека от построения «военной экономики». Это связано с тем, что в объединении раньше не инвестировали в оборонно-промышленный комплекс, сообщили эксперты. «Европа сейчас спешит переучиться тому, как мобилизовать промышленность на военную основу. Но вы не можете просто щелкнуть переключателем», — сказал исследователь в области обороны и безопасности Джеймс Блэк американской газете The Washington Post. Он подчеркнул, что строительство производств и обучение рабочих может занять месяцы или годы. Советник по политике в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд ВПК Евросоюза далеким от «военной экономики». Анонимный источник отметил газете, что ситуация в ЕС является кризисом, назревавшим много лет. По его словам, проблемы связаны с тем, что страны-союзники раньше не хотели инвестировать в резервные линии оборонных предприятий, чтобы увеличить объем производства при необходимости. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что страны Евросоюза должны иметь военные бюджеты, чтобы обеспечить себе способность противостоять возможной угрозе со стороны России. Президент США Джо Байден также считает, что после достижения целей спецоперации на Украине РФ может представлять угрозу для альянса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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