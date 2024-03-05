В Ханты-Мансийске выберут лучшую маму

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День детей. Курган, ребенок, мама, мать, материнство, маткапитал, родитель
В Ханты-Мансийске объявили конкурс на звание лучшей мамы Фото:

В преддверии 8 марта в Ханты-Мансийске объявили конкурс на звание лучшей мамы. Проект организует предпринимательница Татьяна Симонова при поддержке мэрии. Регламент конкурса опубликован в соцсети «Вконтакте».

«В конкурсе принимают участие женщины, имеющие одного и более детей, проживающие на территории Ханты-Мансийск. Участники проходят отборочный этап онлайн. В полуфинал проходят 100 конкурсанток. Финалистками становятся 15 участниц», — говорится в документе.

Финал конкурса пройдет в конце марта. По итогам конкурсных заданий жюри определит победительниц, между которыми разыграют призы от партнеров организатора.

Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерки из Ханты-Мансийска соревновались за титул «Супербабушка 2023». В конкурсе участвовали жительницы города в возрасте 50+. Победительницу наградили денежным призом в размере 4 тысяч рублей.

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В преддверии 8 марта в Ханты-Мансийске объявили конкурс на звание лучшей мамы. Проект организует предпринимательница Татьяна Симонова при поддержке мэрии. Регламент конкурса опубликован в соцсети «Вконтакте». «В конкурсе принимают участие женщины, имеющие одного и более детей, проживающие на территории Ханты-Мансийск. Участники проходят отборочный этап онлайн. В полуфинал проходят 100 конкурсанток. Финалистками становятся 15 участниц», — говорится в документе. Финал конкурса пройдет в конце марта. По итогам конкурсных заданий жюри определит победительниц, между которыми разыграют призы от партнеров организатора. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерки из Ханты-Мансийска соревновались за титул «Супербабушка 2023». В конкурсе участвовали жительницы города в возрасте 50+. Победительницу наградили денежным призом в размере 4 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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