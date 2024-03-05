В Ханты-Мансийске выберут лучшую маму

05 марта 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске объявили конкурс на звание лучшей мамы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В преддверии 8 марта в Ханты-Мансийске объявили конкурс на звание лучшей мамы. Проект организует предпринимательница Татьяна Симонова при поддержке мэрии. Регламент конкурса опубликован в соцсети «Вконтакте». «В конкурсе принимают участие женщины, имеющие одного и более детей, проживающие на территории Ханты-Мансийск. Участники проходят отборочный этап онлайн. В полуфинал проходят 100 конкурсанток. Финалистками становятся 15 участниц», — говорится в документе.



Финал конкурса пройдет в конце марта. По итогам конкурсных заданий жюри определит победительниц, между которыми разыграют призы от партнеров организатора.



Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерки из Ханты-Мансийска соревновались за титул «Супербабушка 2023». В конкурсе участвовали жительницы города в возрасте 50+. Победительницу наградили денежным призом в размере 4 тысяч рублей.

В преддверии 8 марта в Ханты-Мансийске объявили конкурс на звание лучшей мамы. Проект организует предпринимательница Татьяна Симонова при поддержке мэрии. Регламент конкурса опубликован в соцсети «Вконтакте». «В конкурсе принимают участие женщины, имеющие одного и более детей, проживающие на территории Ханты-Мансийск. Участники проходят отборочный этап онлайн. В полуфинал проходят 100 конкурсанток. Финалистками становятся 15 участниц», — говорится в документе. Финал конкурса пройдет в конце марта. По итогам конкурсных заданий жюри определит победительниц, между которыми разыграют призы от партнеров организатора. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерки из Ханты-Мансийска соревновались за титул «Супербабушка 2023». В конкурсе участвовали жительницы города в возрасте 50+. Победительницу наградили денежным призом в размере 4 тысяч рублей.