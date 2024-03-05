В Ханты-Мансийске выберут лучшую маму

В преддверии 8 марта в Ханты-Мансийске объявили конкурс на звание лучшей мамы. Проект организует предпринимательница Татьяна Симонова при поддержке мэрии. Регламент конкурса опубликован в соцсети «Вконтакте».
«В конкурсе принимают участие женщины, имеющие одного и более детей, проживающие на территории Ханты-Мансийск. Участники проходят отборочный этап онлайн. В полуфинал проходят 100 конкурсанток. Финалистками становятся 15 участниц», — говорится в документе.
Финал конкурса пройдет в конце марта. По итогам конкурсных заданий жюри определит победительниц, между которыми разыграют призы от партнеров организатора.
Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерки из Ханты-Мансийска соревновались за титул «Супербабушка 2023». В конкурсе участвовали жительницы города в возрасте 50+. Победительницу наградили денежным призом в размере 4 тысяч рублей.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.