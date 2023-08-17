17 августа 2023

В Ханты-Мансийске выберут супербабушку на городском конкурсе

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Челябинск, пенсионерки, бабушки, женщины
Супербабушка получит денежный приз в размере четырех тысяч рублей Фото:

Жительницы Ханты-Мансийска элегантного возраста 50+ посоревнуются за титул «Супербабушка 2023» на конкурсе, приуроченному к Международному дню пожилых людей. Об этом сообщил Городской информационный центр.

КДЦ «Октябрь» приглашает активисток в возрасте от 50 до 75 лет поучаствовать в конкурсе «Супербабушка Ханты-Мансийска», который проведут с 11 сентября по 1 октября. Конкурсантки должны проживать в указанном городе и иметь внуков.

«Конкурсная программа включает в себя четыре творческих задания. В визитной карточке конкурсанты рассказывают о себе и семейных традициях. Далее — демонстрируют свои таланты в творческом конкурсе, а уровень эрудиции жюри оценят в интеллектуальном конкурсе. Завершающий этап — творческий номер с профессиональными артистами», — рассказали организаторы.

Кроме заветного титула, победительницу наградят денежным призом в размере четырех тысяч рублей. Других участниц также титулуют и вручат дипломы.

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Жительницы Ханты-Мансийска элегантного возраста 50+ посоревнуются за титул «Супербабушка 2023» на конкурсе, приуроченному к Международному дню пожилых людей. Об этом сообщил Городской информационный центр. КДЦ «Октябрь» приглашает активисток в возрасте от 50 до 75 лет поучаствовать в конкурсе «Супербабушка Ханты-Мансийска», который проведут с 11 сентября по 1 октября. Конкурсантки должны проживать в указанном городе и иметь внуков. «Конкурсная программа включает в себя четыре творческих задания. В визитной карточке конкурсанты рассказывают о себе и семейных традициях. Далее — демонстрируют свои таланты в творческом конкурсе, а уровень эрудиции жюри оценят в интеллектуальном конкурсе. Завершающий этап — творческий номер с профессиональными артистами», — рассказали организаторы. Кроме заветного титула, победительницу наградят денежным призом в размере четырех тысяч рублей. Других участниц также титулуют и вручат дипломы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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