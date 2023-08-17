В Ханты-Мансийске выберут супербабушку на городском конкурсе

Жительницы Ханты-Мансийска элегантного возраста 50+ посоревнуются за титул «Супербабушка 2023» на конкурсе, приуроченному к Международному дню пожилых людей. Об этом сообщил Городской информационный центр.
КДЦ «Октябрь» приглашает активисток в возрасте от 50 до 75 лет поучаствовать в конкурсе «Супербабушка Ханты-Мансийска», который проведут с 11 сентября по 1 октября. Конкурсантки должны проживать в указанном городе и иметь внуков.
«Конкурсная программа включает в себя четыре творческих задания. В визитной карточке конкурсанты рассказывают о себе и семейных традициях. Далее — демонстрируют свои таланты в творческом конкурсе, а уровень эрудиции жюри оценят в интеллектуальном конкурсе. Завершающий этап — творческий номер с профессиональными артистами», — рассказали организаторы.
Кроме заветного титула, победительницу наградят денежным призом в размере четырех тысяч рублей. Других участниц также титулуют и вручат дипломы.
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