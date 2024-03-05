Виновнику смертельного ДТП в центре Перми предъявлено обвинение

В Перми водителю, устроившему смертельное ДТП у ЦУМа 3 марта, предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении его под стражу. Об этом говорится в telegram-канале Следственного управления СК по Пермскому краю.
«31 — летнему уроженцу Республики Таджикистан предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 264 УК РФ. Подготовлены материалы для направления в суд ходатайства об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба управления. Максимальное наказание, которое предусматривает данная статья — до 12 лет лишения свободы.
3 марта автомобиль Nissan Teana сбил на пешеходном переходе троих человек. В результате ДТП 18-летняя девушка скончалась. Еще двое пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Виновник аварии с места происшествия скрылся, но позже был задержан.
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