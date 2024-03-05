Спикер думы Екатеринбурга пошла против решения ЕР, защищая покровителей

05 марта 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Анна Гурарий начинает публично проявлять характер, за который ее ценили в вузе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий отклонилась от партийной дисциплины, отстаивая интересы ее родного вуза — Уральского федерального университета (УрФУ). Он просил депутатов освободить новый образовательный кампус в Новокольцовском микрорайоне, возведенный по программе правительства РФ и поддержанный губернатором Евгением Куйвашевым (у него есть программа «Кампус»), от земельного налога на два года. Несколько дней назад комиссия гордумы по бюджету решила льготу УрФУ предоставить, но не на два года, а на год. На заседании фракции «Единой России» утром 5 марта Гурарий попыталась переубедить коллег, ей, по разным данным, не хватило от одного до трех голосов. По данным агентства, весь вечер 4 марта отдельные депутаты провели в политических консультациях. На самом заседании — то есть сразу после фракции — Гурарий устами своего первого зама Михаила Матвеева добилась, чтобы просьба от УрФУ и мэрии к депутатам прозвучала повторно. Но не помогло: 26 депутатов проголосовали за решение бюджетной комиссии и фракции ЕР, Гурарий воздержалась, в компании с ней — Елена Бондаренко и Марина Харитонова (тоже из «Единой России»). Итоги голосования Гурарий подводила с видимым раздражением. Гурарий проработала в УрФУ больше 12 лет, была самым молодым деканом. Вуз и выдвинул ее на выборы в 2023 году, а группа «Синара», поддерживающая университет, профинансировала избирательную кампанию. Став спикером, Гурарий покинула должность в УрФУ, но по-прежнему там преподает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий отклонилась от партийной дисциплины, отстаивая интересы ее родного вуза — Уральского федерального университета (УрФУ). Он просил депутатов освободить новый образовательный кампус в Новокольцовском микрорайоне, возведенный по программе правительства РФ и поддержанный губернатором Евгением Куйвашевым (у него есть программа «Кампус»), от земельного налога на два года. Несколько дней назад комиссия гордумы по бюджету решила льготу УрФУ предоставить, но не на два года, а на год. На заседании фракции «Единой России» утром 5 марта Гурарий попыталась переубедить коллег, ей, по разным данным, не хватило от одного до трех голосов. По данным агентства, весь вечер 4 марта отдельные депутаты провели в политических консультациях. На самом заседании — то есть сразу после фракции — Гурарий устами своего первого зама Михаила Матвеева добилась, чтобы просьба от УрФУ и мэрии к депутатам прозвучала повторно. Но не помогло: 26 депутатов проголосовали за решение бюджетной комиссии и фракции ЕР, Гурарий воздержалась, в компании с ней — Елена Бондаренко и Марина Харитонова (тоже из «Единой России»). Итоги голосования Гурарий подводила с видимым раздражением. Гурарий проработала в УрФУ больше 12 лет, была самым молодым деканом. Вуз и выдвинул ее на выборы в 2023 году, а группа «Синара», поддерживающая университет, профинансировала избирательную кампанию. Став спикером, Гурарий покинула должность в УрФУ, но по-прежнему там преподает.