Владельцы гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге придумали, как спасти здание от вандалов

Екатеринбургские общественники забили тревогу из-за гостиницы «Мадрид» на Уралмаше. На задние совершаются регулярные набеги вандалов — они проникают на объект через проем на первом этаже. Чтобы защитить здание от разрушителей, московская компания «Гранд-Мадрид», которая арендует гостиницу, решила закрыть доступ для всех.
«Туда уже направлена специальная служба, которая будет закрывать [возможность доступа в здание]. Потому что еще до нас туда подростки заходили, бомжи», — пояснили E1.RU в компании.
URA.RU не удалось оперативно дозвониться до фирмы. Направлен запрос, ответ ожидается.
Гостиницу «Мадрид» в октябре 2023 года передали «Гранд-Мадрид» (генеральным директором является Вадим Биняминов) в аренду на 49 лет за один рубль в год. Фирма стала единственным участником торгов. Компания работает в области художественного творчества и учреждений культуры и искусства, занимается арендой и управлением собственной или арендованной жилой и нежилой недвижимостью.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.