Владельцы гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге придумали, как спасти здание от вандалов

Доступ в гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге закроют
© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиница Мадрид. Круглый стол. Екатеринбург
«Гранд-Мадрид» должен следить за состоянием гостиницы и отреставрировать ее Фото:

Екатеринбургские общественники забили тревогу из-за гостиницы «Мадрид» на Уралмаше. На задние совершаются регулярные набеги вандалов — они проникают на объект через проем на первом этаже. Чтобы защитить здание от разрушителей, московская компания «Гранд-Мадрид», которая арендует гостиницу, решила закрыть доступ для всех.

«Туда уже направлена специальная служба, которая будет закрывать [возможность доступа в здание]. Потому что еще до нас туда подростки заходили, бомжи», — пояснили E1.RU в компании.

URA.RU не удалось оперативно дозвониться до фирмы. Направлен запрос, ответ ожидается.

Гостиницу «Мадрид» в октябре 2023 года передали «Гранд-Мадрид» (генеральным директором является Вадим Биняминов) в аренду на 49 лет за один рубль в год. Фирма стала единственным участником торгов. Компания работает в области художественного творчества и учреждений культуры и искусства, занимается арендой и управлением собственной или арендованной жилой и нежилой недвижимостью.

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Екатеринбургские общественники забили тревогу из-за гостиницы «Мадрид» на Уралмаше. На задние совершаются регулярные набеги вандалов — они проникают на объект через проем на первом этаже. Чтобы защитить здание от разрушителей, московская компания «Гранд-Мадрид», которая арендует гостиницу, решила закрыть доступ для всех. «Туда уже направлена специальная служба, которая будет закрывать [возможность доступа в здание]. Потому что еще до нас туда подростки заходили, бомжи», — пояснили E1.RU в компании. URA.RU не удалось оперативно дозвониться до фирмы. Направлен запрос, ответ ожидается. Гостиницу «Мадрид» в октябре 2023 года передали «Гранд-Мадрид» (генеральным директором является Вадим Биняминов) в аренду на 49 лет за один рубль в год. Фирма стала единственным участником торгов. Компания работает в области художественного творчества и учреждений культуры и искусства, занимается арендой и управлением собственной или арендованной жилой и нежилой недвижимостью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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