04 марта 2024

На тюменской «трассе смерти» в аварии погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария водопровода. Тюмень, зима, лед, колесо, колесо автомобиля, авария водопровода, шины, замерзший автомобиль
Трагедия произошла из-за отлетевшей части автомобиля «Камаз», которая попала в форточку эвакуатора на соседней полосе Фото:

В Тюменском районе, на 35 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск часть колеса автомобиля «Камаз» влетела в форточку эвакуатора, который двигался по соседней полосе. Об инциденте сообщает УГИБДД по Тюменской области.

«Металлическая часть от отлетевшего колеса большегруза влетела в боковую форточку эвакуатора и убила водителя. Трагедия произошла сегодня на 35-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тюменском районе. По предварительным данным, у автомобиля „КамАЗ“ оторвало колесо, одна из металлических частей влетела в боковое стекло эвакуатора „Тата“. Покрышку колеса отбросило на разделительную полосу дороги», — сообщает управление в своем telegram-канале.

В результате инцидента 38-летний водитель эвакуатора погиб на месте. Водитель второго автомобиля не пострадал. Движение по трассе открыто.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменском районе, на 35 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск часть колеса автомобиля «Камаз» влетела в форточку эвакуатора, который двигался по соседней полосе. Об инциденте сообщает УГИБДД по Тюменской области. «Металлическая часть от отлетевшего колеса большегруза влетела в боковую форточку эвакуатора и убила водителя. Трагедия произошла сегодня на 35-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тюменском районе. По предварительным данным, у автомобиля „КамАЗ“ оторвало колесо, одна из металлических частей влетела в боковое стекло эвакуатора „Тата“. Покрышку колеса отбросило на разделительную полосу дороги», — сообщает управление в своем telegram-канале. В результате инцидента 38-летний водитель эвакуатора погиб на месте. Водитель второго автомобиля не пострадал. Движение по трассе открыто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...