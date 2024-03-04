На тюменской «трассе смерти» в аварии погиб человек

В Тюменском районе, на 35 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск часть колеса автомобиля «Камаз» влетела в форточку эвакуатора, который двигался по соседней полосе. Об инциденте сообщает УГИБДД по Тюменской области.
«Металлическая часть от отлетевшего колеса большегруза влетела в боковую форточку эвакуатора и убила водителя. Трагедия произошла сегодня на 35-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тюменском районе. По предварительным данным, у автомобиля „КамАЗ“ оторвало колесо, одна из металлических частей влетела в боковое стекло эвакуатора „Тата“. Покрышку колеса отбросило на разделительную полосу дороги», — сообщает управление в своем telegram-канале.
В результате инцидента 38-летний водитель эвакуатора погиб на месте. Водитель второго автомобиля не пострадал. Движение по трассе открыто.
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