Путин посетил теплицу в Ставрополье: главные заявления

Путин посетил теплицу в Ставропольском крае
Президент России Владимир Путин пообщался с работниками тепличного комплекса в Ставропольском крае. Встреча главы государства прошла прямо в местной столовой. URA.RU собрало основные заявления российского лидера.
- «Хозяйство ваше посмотрел, впечатляет конечно. Целый город построили», — оценил комплекс президент.
- Путин похвалил чистоту на ставропольской теплице, а также ее размеры: «Дух захватывает! На машине едем-едем, где же все заканчивается?»;
- Владимира Путина спросили о том, как проходила его работа в студотрядах. Он ответил: «бери больше, кидай дальше». Президент напомнил, что в студенческие времена работал в Коми, занимался капремонтом деревянных домов;
- Путину показали робота, собирающего помидоры. Робот передвигался на рельсах.
- Работники теплицы посоветовали президенту попробовать местные, ставропольские помидоры. Путин согласился, но «только вот не поставили»;
- Президенту понравилось предложение провести фестиваль томатов на Ставрополье;
- Путин поручил обеспечить рост производства томатов. Такое решение необходимо, чтобы «не просить друзей»;
- Губернатор области Владимир Владимиров рассказал о хорошем состоянии дорог в регионе. «Пока себя не похвалишь, ни один поросенок доброго слова не скажет», — ответил российский лидер;
- Путину предложили переименовать профессию агронома в «дизайнера-растениевода». Президент не согласился, добавив, что «агроном — звучит гордо»;
- По словам Путина, в России все чаще применяется деревянное домостроительство. Эта технология экологична и подходит для сельской местности;
- Владимир Путин рассказал, что популярность ипотечных программ, в том числе льготных, опасна ростом инфляции. Он уточнил, что властям приходится регулировать сферу, чтобы не допустить чрезмерного роста денежной массы. В то же время «банки работают безупречно», добавил он;
- Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции. Выручка от него 43,5 $ млрд. Путин подчеркнул, что таких результатов никогда не было. По пшенице же Россия — на первом месте;
- Владимир Путин призвал не оставлять без внимания участников специальной военной операции и их семьи.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.