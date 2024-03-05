Путин посетил теплицу в Ставрополье: главные заявления

Путину в Ставрополье показали робота, собирающего помидоры
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин посетил теплицу в Ставропольском крае Фото:

Президент России Владимир Путин пообщался с работниками тепличного комплекса в Ставропольском крае. Встреча главы государства прошла прямо в местной столовой. URA.RU собрало основные заявления российского лидера.

  • «Хозяйство ваше посмотрел, впечатляет конечно. Целый город построили», — оценил комплекс президент.
  • Путин похвалил чистоту на ставропольской теплице, а также ее размеры: «Дух захватывает! На машине едем-едем, где же все заканчивается?»;
  • Владимира Путина спросили о том, как проходила его работа в студотрядах. Он ответил: «бери больше, кидай дальше». Президент напомнил, что в студенческие времена работал в Коми, занимался капремонтом деревянных домов;
  • Путину показали робота, собирающего помидоры. Робот передвигался на рельсах.
  • Работники теплицы посоветовали президенту попробовать местные, ставропольские помидоры. Путин согласился, но «только вот не поставили»;
  • Президенту понравилось предложение провести фестиваль томатов на Ставрополье;
  • Путин поручил обеспечить рост производства томатов. Такое решение необходимо, чтобы «не просить друзей»;
  • Губернатор области Владимир Владимиров рассказал о хорошем состоянии дорог в регионе. «Пока себя не похвалишь, ни один поросенок доброго слова не скажет», — ответил российский лидер;
  • Путину предложили переименовать профессию агронома в «дизайнера-растениевода». Президент не согласился, добавив, что «агроном — звучит гордо»;
  • По словам Путина, в России все чаще применяется деревянное домостроительство. Эта технология экологична и подходит для сельской местности;
  • Владимир Путин рассказал, что популярность ипотечных программ, в том числе льготных, опасна ростом инфляции. Он уточнил, что властям приходится регулировать сферу, чтобы не допустить чрезмерного роста денежной массы. В то же время «банки работают безупречно», добавил он;
  • Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции. Выручка от него 43,5 $ млрд. Путин подчеркнул, что таких результатов никогда не было. По пшенице же Россия — на первом месте;
  • Владимир Путин призвал не оставлять без внимания участников специальной военной операции и их семьи.

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Президент России Владимир Путин пообщался с работниками тепличного комплекса в Ставропольском крае. Встреча главы государства прошла прямо в местной столовой. URA.RU собрало основные заявления российского лидера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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