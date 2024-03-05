Экономика Недвижимость Суд взыскал имущество украинского олигарха Коломойского* в пользу России 05 марта 2024 в 21:32 Размер текста - 17 + Имущество Игоря Коломойского взыскано в пользу РФ Фото: EPA/TASS Суд в Адыгее взыскал имущество украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), стоимостью более 5,1 миллиарда рублей в пользу государства. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея. «Судом в федеральную собственность взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО „Южгазэнерджи“ и ООО „Кейтеринг — Юг“ стоимостью свыше 5,1 млрд. рублей», — отмечается в telegram-канале пресс-службы. Кроме того были изъяты несколько помещений в центре Москвы, а также земельные участки на территории Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях. В ноябре прошлого года сообщалось о продаже недвижимости Коломойского. Его стоимость расценивалась почти в пол миллиарда рублей. Олигарха обвиняли в незаконном присвоении имущества преступным путем. *Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов Суд в Адыгее взыскал имущество украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), стоимостью более 5,1 миллиарда рублей в пользу государства. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея. «Судом в федеральную собственность взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО „Южгазэнерджи“ и ООО „Кейтеринг — Юг“ стоимостью свыше 5,1 млрд. рублей», — отмечается в telegram-канале пресс-службы. Кроме того были изъяты несколько помещений в центре Москвы, а также земельные участки на территории Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях. В ноябре прошлого года сообщалось о продаже недвижимости Коломойского. Его стоимость расценивалась почти в пол миллиарда рублей. Олигарха обвиняли в незаконном присвоении имущества преступным путем. *Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям