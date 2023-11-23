В Крыму продают имущество Коломойского* почти за полмиллиарда рублей

24 ноября 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

В Крыму продают с аукциона недвижимость украинского бизнесмена Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В Крыму продается с аукциона недвижимость украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Имущество оценивается почти в полмиллиарда рублей. Информация об этом опубликована в системе ГИС «Торги». «С торгов продается центр водного спорта „Европа“ в поселке Партенит в Алуште площадью 8,7 тысяч квадратных метров и расположенные рядом бассейны, котельная, общежитие для персонала, общая площадь составила 9,8 тысяч квадратных метров. Начальная цена объекта свыше 446 млн рублей», — пишет РБК, ссылаясь на документацию тендера. Депутаты Госсовета Крыма национализировали имущество Коломойского в феврале 2023 года. Также на полуострове перешла государству недвижимость, принадлежащая ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает RT. *Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов

В Крыму продается с аукциона недвижимость украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Имущество оценивается почти в полмиллиарда рублей. Информация об этом опубликована в системе ГИС «Торги». «С торгов продается центр водного спорта „Европа“ в поселке Партенит в Алуште площадью 8,7 тысяч квадратных метров и расположенные рядом бассейны, котельная, общежитие для персонала, общая площадь составила 9,8 тысяч квадратных метров. Начальная цена объекта свыше 446 млн рублей», — пишет РБК, ссылаясь на документацию тендера. Депутаты Госсовета Крыма национализировали имущество Коломойского в феврале 2023 года. Также на полуострове перешла государству недвижимость, принадлежащая ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает RT. *Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов