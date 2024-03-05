Челябинцам предложили бесплатную вакцинацию от смертельного заболевания

05 марта 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Привить животных можно бесплатно по пяти адресам ветстанции Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бесплатная вакцинация домашних животных Челябинска от смертельно опасного заболевания, которое передается людям при укусе, проводится в рамках месячника профилактики бешенства с 11 марта по 7 апреля. Об этом сообщил URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий Челябинской ветстанции Виктор Новопашин. «Челябинская ветстанция уже более 20 лет проводит в городе месячники по профилактике бешенства среди домашних животных. В этом году прививочные мероприятия будут проходить с 11 марта по 7 апреля», — рассказал URA.RU Новопашин. Привить животных можно бесплатно по пяти адресам ветстанции в различных районах города. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске с начала года сложилась напряженная ситуация по бешенству. За два месяца 2024 года выявлено уже четыре случая, тогда как за весь 2023 год выявлено всего пять случаев бешенства.

Бесплатная вакцинация домашних животных Челябинска от смертельно опасного заболевания, которое передается людям при укусе, проводится в рамках месячника профилактики бешенства с 11 марта по 7 апреля. Об этом сообщил URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий Челябинской ветстанции Виктор Новопашин. «Челябинская ветстанция уже более 20 лет проводит в городе месячники по профилактике бешенства среди домашних животных. В этом году прививочные мероприятия будут проходить с 11 марта по 7 апреля», — рассказал URA.RU Новопашин. Привить животных можно бесплатно по пяти адресам ветстанции в различных районах города. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске с начала года сложилась напряженная ситуация по бешенству. За два месяца 2024 года выявлено уже четыре случая, тогда как за весь 2023 год выявлено всего пять случаев бешенства.