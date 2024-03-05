Челябинцам предложили бесплатную вакцинацию от смертельного заболевания

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© Служба новостей «URA.RU»
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Привить животных можно бесплатно по пяти адресам ветстанции Фото:

Бесплатная вакцинация домашних животных Челябинска от смертельно опасного заболевания, которое передается людям при укусе, проводится в рамках месячника профилактики бешенства с 11 марта по 7 апреля. Об этом сообщил URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий Челябинской ветстанции Виктор Новопашин.

«Челябинская ветстанция уже более 20 лет проводит в городе месячники по профилактике бешенства среди домашних животных. В этом году прививочные мероприятия будут проходить с 11 марта по 7 апреля», — рассказал URA.RU Новопашин.

Привить животных можно бесплатно по пяти адресам ветстанции в различных районах города. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске с начала года сложилась напряженная ситуация по бешенству. За два месяца 2024 года выявлено уже четыре случая, тогда как за весь 2023 год выявлено всего пять случаев бешенства.

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Бесплатная вакцинация домашних животных Челябинска от смертельно опасного заболевания, которое передается людям при укусе, проводится в рамках месячника профилактики бешенства с 11 марта по 7 апреля. Об этом сообщил URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий Челябинской ветстанции Виктор Новопашин. «Челябинская ветстанция уже более 20 лет проводит в городе месячники по профилактике бешенства среди домашних животных. В этом году прививочные мероприятия будут проходить с 11 марта по 7 апреля», — рассказал URA.RU Новопашин. Привить животных можно бесплатно по пяти адресам ветстанции в различных районах города. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске с начала года сложилась напряженная ситуация по бешенству. За два месяца 2024 года выявлено уже четыре случая, тогда как за весь 2023 год выявлено всего пять случаев бешенства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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