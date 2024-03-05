Челябинцам предложили бесплатную вакцинацию от смертельного заболевания

Бесплатная вакцинация домашних животных Челябинска от смертельно опасного заболевания, которое передается людям при укусе, проводится в рамках месячника профилактики бешенства с 11 марта по 7 апреля. Об этом сообщил URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий Челябинской ветстанции Виктор Новопашин.
«Челябинская ветстанция уже более 20 лет проводит в городе месячники по профилактике бешенства среди домашних животных. В этом году прививочные мероприятия будут проходить с 11 марта по 7 апреля», — рассказал URA.RU Новопашин.
Привить животных можно бесплатно по пяти адресам ветстанции в различных районах города. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске с начала года сложилась напряженная ситуация по бешенству. За два месяца 2024 года выявлено уже четыре случая, тогда как за весь 2023 год выявлено всего пять случаев бешенства.
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