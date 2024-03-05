Путин поддержал идею создать аграрные классы в школах РФ

05 марта 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поддержал идею создания аграрных классов в сельской местности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин выразил поддержку идее создания аграрных классов в российских школах, особенно в сельской местности. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Ставропольский край, где проводил встречу с представителями агропромышленного комплекса. «Да-да-да, агроклассы. Здесь, особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с сельхозпроизводством, точно нужно сделать», — сказал Путин, слова которого приводит РИА Новости. Путин также подчеркнул важность профессиональной ориентации молодежи, при этом указав на необходимость избегать перегрузки школьной программы. Президент отметил, что при внедрении агроклассов следует действовать аккуратно, чтобы не увеличить и без того высокую нагрузку на учащихся.

Президент России Владимир Путин выразил поддержку идее создания аграрных классов в российских школах, особенно в сельской местности. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Ставропольский край, где проводил встречу с представителями агропромышленного комплекса. «Да-да-да, агроклассы. Здесь, особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с сельхозпроизводством, точно нужно сделать», — сказал Путин, слова которого приводит РИА Новости. Путин также подчеркнул важность профессиональной ориентации молодежи, при этом указав на необходимость избегать перегрузки школьной программы. Президент отметил, что при внедрении агроклассов следует действовать аккуратно, чтобы не увеличить и без того высокую нагрузку на учащихся.