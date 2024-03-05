Миллер: США ждут военных сюрпризов со стороны ВСУ

ВСУ припасли несколько сюрпризов для РФ, считает Мэттью Миллер
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Соединенных Штатах уверены в наличии у Киева неожиданных военных решений, которые могут быть использованы против России. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Мы считаем, что у них [ВСУ] припасено несколько сюрпризов. Ждем возможности увидеть результаты», —
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