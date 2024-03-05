Миллер: США ждут военных сюрпризов со стороны ВСУ

06 марта 2024 в 00:09 Размер текста - 17 +

ВСУ припасли несколько сюрпризов для РФ, считает Мэттью Миллер Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Соединенных Штатах уверены в наличии у Киева неожиданных военных решений, которые могут быть использованы против России. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. «Мы считаем, что у них [ВСУ] припасено несколько сюрпризов. Ждем возможности увидеть результаты», — сказал Миллер на брифинге для прессы, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома.

В Соединенных Штатах уверены в наличии у Киева неожиданных военных решений, которые могут быть использованы против России. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. «Мы считаем, что у них [ВСУ] припасено несколько сюрпризов. Ждем возможности увидеть результаты», — сказал Миллер на брифинге для прессы, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома.