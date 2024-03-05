05 марта 2024

Миллер: США ждут военных сюрпризов со стороны ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, миномет, всу,  stock
ВСУ припасли несколько сюрпризов для РФ, считает Мэттью Миллер Фото:
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В Соединенных Штатах уверены в наличии у Киева неожиданных военных решений, которые могут быть использованы против России. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы считаем, что у них [ВСУ] припасено несколько сюрпризов. Ждем возможности увидеть результаты», — сказал Миллер на брифинге для прессы, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома.

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В Соединенных Штатах уверены в наличии у Киева неожиданных военных решений, которые могут быть использованы против России. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. «Мы считаем, что у них [ВСУ] припасено несколько сюрпризов. Ждем возможности увидеть результаты», — сказал Миллер на брифинге для прессы, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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