Сыровар из ЯНАО угостит крафтовым сыром гостей Дня оленевода

Салехардский сыровар Кочарян презентует свой сыр на Дне оленевода

Гостей на Дне оленевода будут угощать сыром качотта (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Владелец крафтовой сыроварни в Салехарде Гарик Кочарян готовится к презентации своих сыров на Дне оленевода. Какой сыр смогут попробовать гости на празднике и как обстоят дела на недавно открытом производстве предприниматель рассказал URA.RU.

«На сегодняшний день мы учимся на своих ошибках и получаем опыт работы на новом оборудовании. Образцы изготовленных сыров отправили в лабораторию в Екатеринбург для прохождения сертификации. Ждем получения документов соответствия требованиям техрегламента, для подтверждения высокого качества наших продуктов», — рассказал агентству Кочарян.

В настоящий момент сыр на производстве готовится для презентации на Дне оленевода. «В основном зреет полумягкий сыр качотта с пажитником, срок его готовности в среднем от одного месяца до трех. Экспериментируем также с чеддером и камамбером», — отметил сыровар.

Особенностью крафтовых сыров производителя станет привязка названий сортов к Ямалу. «Хотим, чтобы наш продукт подчеркивал свое ямальское происхождение, для этого вскоре запустим голосование среди подписчиков по выбору названий сортов сыра», — добавил Кочарян.

Ранее URA.RU сообщало об открытии в Салехарде крафтовой сыроварни. Сыроварня площадью 150 квадратных метров будет производить до 300 килограмм сыра в месяц.