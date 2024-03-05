05 марта 2024

Сыровар из ЯНАО угостит крафтовым сыром гостей Дня оленевода

Салехардский сыровар Кочарян презентует свой сыр на Дне оленевода
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка санкционных продуктов на Шарташском рынке. Екатеринбург, сыр
Гостей на Дне оленевода будут угощать сыром качотта (архивное фото) Фото:

Владелец крафтовой сыроварни в Салехарде Гарик Кочарян готовится к презентации своих сыров на Дне оленевода. Какой сыр смогут попробовать гости на празднике и как обстоят дела на недавно открытом производстве предприниматель рассказал URA.RU.

«На сегодняшний день мы учимся на своих ошибках и получаем опыт работы на новом оборудовании. Образцы изготовленных сыров отправили в лабораторию в Екатеринбург для прохождения сертификации. Ждем получения документов соответствия требованиям техрегламента, для подтверждения высокого качества наших продуктов», — рассказал агентству Кочарян.

В настоящий момент сыр на производстве готовится для презентации на Дне оленевода. «В основном зреет полумягкий сыр качотта с пажитником, срок его готовности в среднем от одного месяца до трех. Экспериментируем также с чеддером и камамбером», — отметил сыровар.

Особенностью крафтовых сыров производителя станет привязка названий сортов к Ямалу. «Хотим, чтобы наш продукт подчеркивал свое ямальское происхождение, для этого вскоре запустим голосование среди подписчиков по выбору названий сортов сыра», — добавил Кочарян.

Ранее URA.RU сообщало об открытии в Салехарде крафтовой сыроварни. Сыроварня площадью 150 квадратных метров будет производить до 300 килограмм сыра в месяц.

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Владелец крафтовой сыроварни в Салехарде Гарик Кочарян готовится к презентации своих сыров на Дне оленевода. Какой сыр смогут попробовать гости на празднике и как обстоят дела на недавно открытом производстве предприниматель рассказал URA.RU. «На сегодняшний день мы учимся на своих ошибках и получаем опыт работы на новом оборудовании. Образцы изготовленных сыров отправили в лабораторию в Екатеринбург для прохождения сертификации. Ждем получения документов соответствия требованиям техрегламента, для подтверждения высокого качества наших продуктов», — рассказал агентству Кочарян. В настоящий момент сыр на производстве готовится для презентации на Дне оленевода. «В основном зреет полумягкий сыр качотта с пажитником, срок его готовности в среднем от одного месяца до трех. Экспериментируем также с чеддером и камамбером», — отметил сыровар. Особенностью крафтовых сыров производителя станет привязка названий сортов к Ямалу. «Хотим, чтобы наш продукт подчеркивал свое ямальское происхождение, для этого вскоре запустим голосование среди подписчиков по выбору названий сортов сыра», — добавил Кочарян. Ранее URA.RU сообщало об открытии в Салехарде крафтовой сыроварни. Сыроварня площадью 150 квадратных метров будет производить до 300 килограмм сыра в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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