05 марта 2024

В Кургане установят светильники с Одессой и Минском. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в снегу. Курган., вечный огонь, зима, снег в городе, город курган
В центре Кургана установят консоли с городами-героями Фото:

На Сталинградской площади в Кургане появятся новые светодиодные конструкции с изображениями городов-героев, среди которых Одесса и Минск. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок.

«Монтаж светодиодных консолей на Сталинградской площади в Кургане с изображениями 12 городов-героев. Это Брестская крепость, Волгоград, Керчь, Минск, Москва, Мурманск, Новороссийск, Одесса, Ленинград, Севастополь, Смоленск, Тула», — указано в документации тендера.

Согласно техзаданию, световые консоли планируется установить до 1 апреля. Начальная цена контракта составляет один млн 290 тысяч рублей.

В ноябре 2023 года на Сталинградской площади появилась подсветка «звездное небо». Такая же подсветка была смонтирована ранее в Горсаду, Детском парке и ЦПКиО.

В центре Кургана рядом с "Вечным огнем" установят светильники с изображениями городов-героев
В центре Кургана рядом с «Вечным огнем» установят светильники с изображениями городов-героев
Фото:

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На Сталинградской площади в Кургане появятся новые светодиодные конструкции с изображениями городов-героев, среди которых Одесса и Минск. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок. «Монтаж светодиодных консолей на Сталинградской площади в Кургане с изображениями 12 городов-героев. Это Брестская крепость, Волгоград, Керчь, Минск, Москва, Мурманск, Новороссийск, Одесса, Ленинград, Севастополь, Смоленск, Тула», — указано в документации тендера. Согласно техзаданию, световые консоли планируется установить до 1 апреля. Начальная цена контракта составляет один млн 290 тысяч рублей. В ноябре 2023 года на Сталинградской площади появилась подсветка «звездное небо». Такая же подсветка была смонтирована ранее в Горсаду, Детском парке и ЦПКиО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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