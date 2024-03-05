В центре Кургана установят консоли с городами-героями Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На Сталинградской площади в Кургане появятся новые светодиодные конструкции с изображениями городов-героев, среди которых Одесса и Минск. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок.

«Монтаж светодиодных консолей на Сталинградской площади в Кургане с изображениями 12 городов-героев. Это Брестская крепость, Волгоград, Керчь, Минск, Москва, Мурманск, Новороссийск, Одесса, Ленинград, Севастополь, Смоленск, Тула», — указано в документации тендера.

Согласно техзаданию, световые консоли планируется установить до 1 апреля. Начальная цена контракта составляет один млн 290 тысяч рублей.

В ноябре 2023 года на Сталинградской площади появилась подсветка «звездное небо». Такая же подсветка была смонтирована ранее в Горсаду, Детском парке и ЦПКиО.