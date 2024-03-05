05 марта 2024

В Перми обострился кадровый голод на пекарей и барменов

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая бургерная Volk Burgers. Екатеринбург, выпечка, булки, печка, пекарня, пекарь, тесто, кухня
В Перми не хватает работников общепита Фото:

В Перми остро не хватает специалистов сферы общественного питания. Работодатели увеличивают зарплату пекарям и барменам, чтобы удержать в штате ценных сотрудников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Head Hunter Урал.

«Наиболее востребованными в Перми являются пекари-кондитеры. Затем идут вакансии поваров и барменов, зарплата которых превышает 52 тысячи рублей без учета чаевых», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на представителей сервиса по поиску работы.

По данным представителей сервиса, одной из причин кадрового дефицита сотрудников общепита является их уход в сферу услуг. Они добавили, что набор претендентов на вакансии ведется в Перми на постоянной основе.

Ранее в школах Перми столкнулись с нехваткой учителей математики, физики, иностранных языков, а также преподавателей начальных классов. Средняя предлагаемая заработная плата для педагогов составляет 33 тысячи рублей в месяц.

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В Перми остро не хватает специалистов сферы общественного питания. Работодатели увеличивают зарплату пекарям и барменам, чтобы удержать в штате ценных сотрудников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Head Hunter Урал. «Наиболее востребованными в Перми являются пекари-кондитеры. Затем идут вакансии поваров и барменов, зарплата которых превышает 52 тысячи рублей без учета чаевых», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на представителей сервиса по поиску работы. По данным представителей сервиса, одной из причин кадрового дефицита сотрудников общепита является их уход в сферу услуг. Они добавили, что набор претендентов на вакансии ведется в Перми на постоянной основе. Ранее в школах Перми столкнулись с нехваткой учителей математики, физики, иностранных языков, а также преподавателей начальных классов. Средняя предлагаемая заработная плата для педагогов составляет 33 тысячи рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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