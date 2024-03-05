В Перми обострился кадровый голод на пекарей и барменов

06 марта 2024 в 02:03 Размер текста - 17 +

В Перми не хватает работников общепита Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми остро не хватает специалистов сферы общественного питания. Работодатели увеличивают зарплату пекарям и барменам, чтобы удержать в штате ценных сотрудников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Head Hunter Урал. «Наиболее востребованными в Перми являются пекари-кондитеры. Затем идут вакансии поваров и барменов, зарплата которых превышает 52 тысячи рублей без учета чаевых», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на представителей сервиса по поиску работы. По данным представителей сервиса, одной из причин кадрового дефицита сотрудников общепита является их уход в сферу услуг. Они добавили, что набор претендентов на вакансии ведется в Перми на постоянной основе. Ранее в школах Перми столкнулись с нехваткой учителей математики, физики, иностранных языков, а также преподавателей начальных классов. Средняя предлагаемая заработная плата для педагогов составляет 33 тысячи рублей в месяц.

В Перми остро не хватает специалистов сферы общественного питания. Работодатели увеличивают зарплату пекарям и барменам, чтобы удержать в штате ценных сотрудников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Head Hunter Урал. «Наиболее востребованными в Перми являются пекари-кондитеры. Затем идут вакансии поваров и барменов, зарплата которых превышает 52 тысячи рублей без учета чаевых», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на представителей сервиса по поиску работы. По данным представителей сервиса, одной из причин кадрового дефицита сотрудников общепита является их уход в сферу услуг. Они добавили, что набор претендентов на вакансии ведется в Перми на постоянной основе. Ранее в школах Перми столкнулись с нехваткой учителей математики, физики, иностранных языков, а также преподавателей начальных классов. Средняя предлагаемая заработная плата для педагогов составляет 33 тысячи рублей в месяц.