Глава РСМД рассказал о завершении эры сотрудничества РФ и США в космосе

06 марта 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Тимофеев заявил, что между РФ и США растет количество направлений для соперничества и расхождений Фото: Денис Моргунов © URA.RU Эра сотрудничества России и США в космической сфере подходит к концу. Такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев. Между странами, по его словам, появляются новые направления для соперничества. «Мы действительно сделали огромный скачок вперед, когда космос был мостом в диалоге между Россией и Соединенными Штатами. Но это сотрудничество, судя по всему, подходит к концу. Космические программы планируются на долгое время, и никаких новых стимулов сотрудничества мы не имеем. Более того, мы имеем все больше и больше направлений для соперничества и расхождений», — сказал Тимофеев в ходе сессии «Технологическое развитие как вызов и возможность», которое прошло в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Его слова передает корреспондент URA.RU. Соперничество, по словам эксперта, связано с милитаризацией космоса, с использованием спутниковых группировок для отслеживания того, что происходит на Земле, не только для разведки, но и для использования в военных целях. «Фактически спутниковые возможности стран НАТО передаются Украине для использования в военных действиях. Система Starlink, например, одновременно может давать возможности в плане интернета. Но, с другой стороны, он может использоваться в военных целях. Мы видим контрдействия, когда любое нормальное государство предпринимает действия для того, чтобы иметь возможность выключить всю эту инфраструктуру в один момент, когда наступит час „х“ или кризис в отношениях между великими державами», — отметил Тимофеев. Он также напомнил, что во время того, когда космос был «мостом» в диалоге между Россией и Соединенными Штатами, страны сделали «огромный скачок вперед». Речь идет о стыковке «Союз — Аполлон», создании международной космической станции в 90-е годы, совместной работе в научной области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эра сотрудничества России и США в космической сфере подходит к концу. Такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев. Между странами, по его словам, появляются новые направления для соперничества. «Мы действительно сделали огромный скачок вперед, когда космос был мостом в диалоге между Россией и Соединенными Штатами. Но это сотрудничество, судя по всему, подходит к концу. Космические программы планируются на долгое время, и никаких новых стимулов сотрудничества мы не имеем. Более того, мы имеем все больше и больше направлений для соперничества и расхождений», — сказал Тимофеев в ходе сессии «Технологическое развитие как вызов и возможность», которое прошло в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Его слова передает корреспондент URA.RU. Соперничество, по словам эксперта, связано с милитаризацией космоса, с использованием спутниковых группировок для отслеживания того, что происходит на Земле, не только для разведки, но и для использования в военных целях. «Фактически спутниковые возможности стран НАТО передаются Украине для использования в военных действиях. Система Starlink, например, одновременно может давать возможности в плане интернета. Но, с другой стороны, он может использоваться в военных целях. Мы видим контрдействия, когда любое нормальное государство предпринимает действия для того, чтобы иметь возможность выключить всю эту инфраструктуру в один момент, когда наступит час „х“ или кризис в отношениях между великими державами», — отметил Тимофеев. Он также напомнил, что во время того, когда космос был «мостом» в диалоге между Россией и Соединенными Штатами, страны сделали «огромный скачок вперед». Речь идет о стыковке «Союз — Аполлон», создании международной космической станции в 90-е годы, совместной работе в научной области.