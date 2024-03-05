Три фракции Госдумы подготовили проект о повышении суммы маткапитала

06 марта 2024 в 03:34 Размер текста - 17 +

Материнский капитал использовался более чем 12 миллионами семей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители трех думских фракций разработали законопроект о повышении суммы материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго и третьего ребенка. Об этом рассказал председатель комитета ГД по труду и член фракции либерал-демократов Ярослав Нилов. По его словам, за 17 лет маткапитал стал стимулом для рождаемости и использовался более чем 12 миллионами семей, улучшая жилищные условия, образование детей и другие нужды. Однако за последние два года выросла стоимость жилья, а инфляция «подсушивает» любые выплаты. «Выход? Опережающий рост размера маткапитала уже с 1 февраля следующего года: 756,7 тысяч рублей на первого ребенка и 1 миллион на второго, а также на третьего ребенка (при условии, что ранее право на такие меры господдержки не возникало)» — пишет Нилов в своем telegram-канале. Он отметил, что инициатива межфракционная, ее подписали депутаты ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России — За правду». В России ранее предложили сделать программу маткапитала бессрочной, пишет «Национальная служба новостей». Авторами документа является группа депутатов, возглавляемая председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Они считают, что из закона о государственной поддержке семей с детьми нужно убрать ограничение срока действия программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители трех думских фракций разработали законопроект о повышении суммы материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго и третьего ребенка. Об этом рассказал председатель комитета ГД по труду и член фракции либерал-демократов Ярослав Нилов. По его словам, за 17 лет маткапитал стал стимулом для рождаемости и использовался более чем 12 миллионами семей, улучшая жилищные условия, образование детей и другие нужды. Однако за последние два года выросла стоимость жилья, а инфляция «подсушивает» любые выплаты. «Выход? Опережающий рост размера маткапитала уже с 1 февраля следующего года: 756,7 тысяч рублей на первого ребенка и 1 миллион на второго, а также на третьего ребенка (при условии, что ранее право на такие меры господдержки не возникало)» — пишет Нилов в своем telegram-канале. Он отметил, что инициатива межфракционная, ее подписали депутаты ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России — За правду». В России ранее предложили сделать программу маткапитала бессрочной, пишет «Национальная служба новостей». Авторами документа является группа депутатов, возглавляемая председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Они считают, что из закона о государственной поддержке семей с детьми нужно убрать ограничение срока действия программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.