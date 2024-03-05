05 марта 2024

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» рассказала о своей пользе для России

Михалкова приняла участие в разговоре о достижениях экологической отрасли в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Премия Е1. Екатеринбург, михалкова юлия
Юлия Михалкова вписывает в гастрольный график встречи со школьниками и субботники (архивное фото) Фото:

Звезда программы «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась, что недавно участвовала в дискуссии о результатах и достижениях экологической отрасли в России на ВДНХ. По словам девушки, в расширении ее участия в экологическом движении есть польза для страны. Об этом звезда сообщила в своем telegram-канале.

«Один из моих жизненных принципов: „Думать не только о себе, но и о стране“. Вот почему из года в год я расширяю свое участие в экологическом движении. Понимаю: здесь от меня тоже есть польза для страны… Из свежего. Как модератор участвовала на ВДНХ в дискуссии о результатах и достижениях экологической отрасли в стране», — написала Михалкова.

Она сообщила, что в этом разговоре вместе с зампредом правительства России, губернаторами, представителями крупного бизнеса, учеными и волонтерами были подведены экологические итоги года, а также обсуждены эко-привычки с детьми. Михалкова также рассказала о проведении субботников, встречах со школьниками, деловых и научных дискуссиях, которые она успешно вписывает в свой гастрольный график.

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Звезда программы «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась, что недавно участвовала в дискуссии о результатах и достижениях экологической отрасли в России на ВДНХ. По словам девушки, в расширении ее участия в экологическом движении есть польза для страны. Об этом звезда сообщила в своем telegram-канале. «Один из моих жизненных принципов: „Думать не только о себе, но и о стране“. Вот почему из года в год я расширяю свое участие в экологическом движении. Понимаю: здесь от меня тоже есть польза для страны… Из свежего. Как модератор участвовала на ВДНХ в дискуссии о результатах и достижениях экологической отрасли в стране», — написала Михалкова. Она сообщила, что в этом разговоре вместе с зампредом правительства России, губернаторами, представителями крупного бизнеса, учеными и волонтерами были подведены экологические итоги года, а также обсуждены эко-привычки с детьми. Михалкова также рассказала о проведении субботников, встречах со школьниками, деловых и научных дискуссиях, которые она успешно вписывает в свой гастрольный график.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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