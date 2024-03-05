В Тюмени выступит Алена Швец

Алена Швец выступит в Тюмени с новым альбомом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени 8 марта пройдет концерт певицы Алены Швец (уроженка Челябинской области). Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша».

«Вас ждет презентация нового альбома, старые любимые песни и все это вживую с командой музыкантов. Алена Швец — певица, начавшая свой путь с песен на гитаре. С 2018 она радует фанатов постоянным совершенствованием своего творчества, и при этом остается той самой искренней Аленой, которую мы все так любим», — сообщается на сайте. Выступление пройдет 8 марта в 19:00.

Алена Швец (настоящее имя — Алена Сергеевна) — российская певица, автор-исполнитель, гитаристка, клавишница. Работает в жанрах авторская песня и инди-поп. Многие знают ее как исполнительницу таких песен, как: «Вино и сигареты», «Первое свидание», «Мыльные пузыри».