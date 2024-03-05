05 марта 2024

В Тюмени выступит Алена Швец

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «Ночь города». 300 лет Перми. Пермь, эстрадный концерт, сцена концерта
Алена Швец выступит в Тюмени с новым альбомом Фото:

В Тюмени 8 марта пройдет концерт певицы Алены Швец (уроженка Челябинской области). Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша».

«Вас ждет презентация нового альбома, старые любимые песни и все это вживую с командой музыкантов. Алена Швец — певица, начавшая свой путь с песен на гитаре. С 2018 она радует фанатов постоянным совершенствованием своего творчества, и при этом остается той самой искренней Аленой, которую мы все так любим», — сообщается на сайте. Выступление пройдет 8 марта в 19:00.

Алена Швец (настоящее имя — Алена Сергеевна) — российская певица, автор-исполнитель, гитаристка, клавишница. Работает в жанрах авторская песня и инди-поп. Многие знают ее как исполнительницу таких песен, как: «Вино и сигареты», «Первое свидание», «Мыльные пузыри».

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В Тюмени 8 марта пройдет концерт певицы Алены Швец (уроженка Челябинской области). Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша». «Вас ждет презентация нового альбома, старые любимые песни и все это вживую с командой музыкантов. Алена Швец — певица, начавшая свой путь с песен на гитаре. С 2018 она радует фанатов постоянным совершенствованием своего творчества, и при этом остается той самой искренней Аленой, которую мы все так любим», — сообщается на сайте. Выступление пройдет 8 марта в 19:00. Алена Швец (настоящее имя — Алена Сергеевна) — российская певица, автор-исполнитель, гитаристка, клавишница. Работает в жанрах авторская песня и инди-поп. Многие знают ее как исполнительницу таких песен, как: «Вино и сигареты», «Первое свидание», «Мыльные пузыри».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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