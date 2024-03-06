Бывшего российского курсанта осудили за госизмену на 12 лет

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Владислав Бояршинов признал свою вину Фото:

Бывший курсант военного училища Владислав Бояршинов приговорен к 12 годам строгого режима за государственную измену в форме шпионажа. Он признал свою вину, что было учтено судом как смягчающее обстоятельство. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Приговором военного суда в Москве военнослужащему Бояршинову Владиславу Михайловичу назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима», — сообщили в правоохранительных органах. Слова передает ТАСС.

Бояршинов обвинялся в сборе разведданных, угрожающих безопасности России. Детали дела не раскрываются, так как оно имеет гриф «совершенно секретно». Процесс проходил в закрытом режиме, а сам Бояршинов был отчислен из училища до вынесения приговора. Рассмотрение дела велось в особом порядке из-за признания вины обвиняемым. По словам пресс-секретаря суда Ирины Жирновой, решение пока не вступило в силу.

Ранее Московский городской суд приговорил полковника запаса Игоря Кондрацкого к 18 годам заключения, его обвинили в госизмене. Мужчину лишили звания.

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Бывший курсант военного училища Владислав Бояршинов приговорен к 12 годам строгого режима за государственную измену в форме шпионажа. Он признал свою вину, что было учтено судом как смягчающее обстоятельство. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Приговором военного суда в Москве военнослужащему Бояршинову Владиславу Михайловичу назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима», — сообщили в правоохранительных органах. Слова передает ТАСС. Бояршинов обвинялся в сборе разведданных, угрожающих безопасности России. Детали дела не раскрываются, так как оно имеет гриф «совершенно секретно». Процесс проходил в закрытом режиме, а сам Бояршинов был отчислен из училища до вынесения приговора. Рассмотрение дела велось в особом порядке из-за признания вины обвиняемым. По словам пресс-секретаря суда Ирины Жирновой, решение пока не вступило в силу. Ранее Московский городской суд приговорил полковника запаса Игоря Кондрацкого к 18 годам заключения, его обвинили в госизмене. Мужчину лишили звания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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