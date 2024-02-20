Полковника запаса приговорили к 18 годам за госизмену

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Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
Суд в Москве приговорил полковника запаса Кондрацкого к 18 годам за госизмену Фото:

Московский городской суд приговорил полковника запаса Игоря Кондрацкого к 18 годам заключения, его обвинили в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Кондрацкому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с [последующим] ограничением свободы на два года», — рассказали в пресс-службе РИА Новости. Отмечается, что мужчину лишили звания «полковник запаса».

Кондрацкий был арестован по обвинению в государственной измене в августе 2022 года. Материалы дела имеют гриф «секретно».

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Московский городской суд приговорил полковника запаса Игоря Кондрацкого к 18 годам заключения, его обвинили в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Кондрацкому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с [последующим] ограничением свободы на два года», — рассказали в пресс-службе РИА Новости. Отмечается, что мужчину лишили звания «полковник запаса». Кондрацкий был арестован по обвинению в государственной измене в августе 2022 года. Материалы дела имеют гриф «секретно».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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