Полковника запаса приговорили к 18 годам за госизмену

Суд в Москве приговорил полковника запаса Кондрацкого к 18 годам за госизмену
Московский городской суд приговорил полковника запаса Игоря Кондрацкого к 18 годам заключения, его обвинили в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Кондрацкому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с [последующим] ограничением свободы на два года», — рассказали в пресс-службе РИА Новости. Отмечается, что мужчину лишили звания «полковник запаса».
Кондрацкий был арестован по обвинению в государственной измене в августе 2022 года. Материалы дела имеют гриф «секретно».
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