05 марта 2024

ОНФ уличил мэрию в ХМАО в махинациях с контрактами

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка и рабочие.Москва, строители, строительство дома, рабочий, строительство, стройка
Эксперты ОНФ сообщили, что подрядчик получал деньги за заказы, которые выполнялись силами администрации Фото:

«Народный фронт» ХМАО вскрыл нарушения, допущенные администрацией села Леуши в Кондинском районе. Как рассказали URA.RU в ОНФ, мэрия заключила несколько контрактов на строительство и благоустройство объектов с одним подрядчиком на восемь миллионов рублей, но при этом работы выполнялись за счет средств и силами самой администрации.

«К нам поступило коллективное обращение. Эксперты „Народного фронта“ изучили доводы заявителей, провели анализ закупок, установили признаки нарушения закона и направили информацию для проведения прокурорской проверки. В итоге мы получили письмо из надзорного ведомства, что наши доводы нашли подтверждение, и что дело передано в Следственный комитет для дополнительной проверки», — прокомментировали в «Народном фронте».

В распоряжении редакции имеется копия документа о промежуточном итоге проверок. Также, по словам экспертов, нарушения были выявлены при строительстве парковки возле детского сада и тротуаров, при установке уличного освещения, отсыпке площадки под остановку и содержании дорог. По данным из открытых источников, эти аукционы выиграл местный индивидуальный предприниматель Александр Литвинчук. Глава сельского поселения Павел Злыгостев получил представление прокуратуры об устранении правонарушений, уточнили в ОНФ.

В пресс-службы прокуратуры и СК направлены запросы для уточнения подробностей. Ответы ожидаются.

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«Народный фронт» ХМАО вскрыл нарушения, допущенные администрацией села Леуши в Кондинском районе. Как рассказали URA.RU в ОНФ, мэрия заключила несколько контрактов на строительство и благоустройство объектов с одним подрядчиком на восемь миллионов рублей, но при этом работы выполнялись за счет средств и силами самой администрации. «К нам поступило коллективное обращение. Эксперты „Народного фронта“ изучили доводы заявителей, провели анализ закупок, установили признаки нарушения закона и направили информацию для проведения прокурорской проверки. В итоге мы получили письмо из надзорного ведомства, что наши доводы нашли подтверждение, и что дело передано в Следственный комитет для дополнительной проверки», — прокомментировали в «Народном фронте». В распоряжении редакции имеется копия документа о промежуточном итоге проверок. Также, по словам экспертов, нарушения были выявлены при строительстве парковки возле детского сада и тротуаров, при установке уличного освещения, отсыпке площадки под остановку и содержании дорог. По данным из открытых источников, эти аукционы выиграл местный индивидуальный предприниматель Александр Литвинчук. Глава сельского поселения Павел Злыгостев получил представление прокуратуры об устранении правонарушений, уточнили в ОНФ. В пресс-службы прокуратуры и СК направлены запросы для уточнения подробностей. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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