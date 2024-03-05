ОНФ уличил мэрию в ХМАО в махинациях с контрактами

Эксперты ОНФ сообщили, что подрядчик получал деньги за заказы, которые выполнялись силами администрации Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

«Народный фронт» ХМАО вскрыл нарушения, допущенные администрацией села Леуши в Кондинском районе. Как рассказали URA.RU в ОНФ, мэрия заключила несколько контрактов на строительство и благоустройство объектов с одним подрядчиком на восемь миллионов рублей, но при этом работы выполнялись за счет средств и силами самой администрации.

«К нам поступило коллективное обращение. Эксперты „Народного фронта“ изучили доводы заявителей, провели анализ закупок, установили признаки нарушения закона и направили информацию для проведения прокурорской проверки. В итоге мы получили письмо из надзорного ведомства, что наши доводы нашли подтверждение, и что дело передано в Следственный комитет для дополнительной проверки», — прокомментировали в «Народном фронте».

В распоряжении редакции имеется копия документа о промежуточном итоге проверок. Также, по словам экспертов, нарушения были выявлены при строительстве парковки возле детского сада и тротуаров, при установке уличного освещения, отсыпке площадки под остановку и содержании дорог. По данным из открытых источников, эти аукционы выиграл местный индивидуальный предприниматель Александр Литвинчук. Глава сельского поселения Павел Злыгостев получил представление прокуратуры об устранении правонарушений, уточнили в ОНФ.

В пресс-службы прокуратуры и СК направлены запросы для уточнения подробностей. Ответы ожидаются.