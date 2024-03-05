У екатеринбуржца забрали машину за 3,5 млн рублей из-за долга в 400 тысяч

Житель Екатеринбурга обвинил свердловских приставов в беспределе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Екатеринбурга обвинил приставов в беспределе и неисполнении решения суда. По его словам, у него забрали машину за 3,5 миллиона рублей из-за долга в 400 тысяч.

«Екатеринбургский предприниматель Сергей Подоплелов обвинил свердловских приставов в беспределе и неисполнении решения суда. Он рассказал, что у него тайно забрали машину за 3,5 миллиона рублей из-за долга в 400 тысяч, оценили в миллион и чуть не продали на торгах. А пока хозяин пытался вернуть ее через суд, списали этот же долг с защищенного эскроу-счета, что запрещено Гражданским кодексом», — передает E1.RU.

Отмечается, что вернуть свой автомобиль мужчина смог лишь через год и с повреждениями. Он написал заявление в Следственный комитет РФ.

По данным приставов, на расчетных счетах Подоплелова не было денег, поэтому арестовали его автомобиль. Имущество передали на ответственное хранение взыскателю.

В пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области сообщили, что на принудительную реализацию машина не передавалась. Деньги, поступившие на счета должника после ареста автомобиля, были удержаны для исполнения требований исполнительного документа.«Деньги были направлены на расчетный счет взыскателя. После этого автотранспортное средство вернули должнику», — рассказали в ведомстве. Также там отметили, что судебному приставу не поступало информации из кредитных организаций о наличии у должника эскроу-счетов.