На курганской границе с Казахстаном задержали партию зараженной древесины. Фото

06 марта 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Из Курганской области не выпустили партию зараженной древесины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники Россельхознадзора обнаружили на границе с Казахстаном в Курганской области десятки кубометров зараженной насекомыми древесины. Партию лесоматериала собирались вывезти в соседнее с РФ государством. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства по Челябинской и Курганской областям. «При исследовании партии пиломатериала из древесины сосны в объеме 30 кубометров, предназначенной для экспорта в Республику Казахстан, были обнаружены следы жизнедеятельности карантинного вредителя», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. В исследованной древесине нашли живых личинок карантинного насекомого — черного усача. Подкарантинную древесину выявили в курганском филиале «Центр оценки качества зерна». Информацию передали в территориальное управление Россельхознадзора, которое наложило запрет на вывоз леса за пределы региона. «В девяти районах Курганской области установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса на территории 37,7 тыс. га, где обитают черный сосновый усач, большой и малый черный еловый усач», — напомнили в ведомстве. В Курганской области нашли зараженную древесину фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора Живые личинки черного усача нашли в древесине, которую планировали вывезти из Кургана в Казахстан фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили на границе с Казахстаном в Курганской области десятки кубометров зараженной насекомыми древесины. Партию лесоматериала собирались вывезти в соседнее с РФ государством. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства по Челябинской и Курганской областям. «При исследовании партии пиломатериала из древесины сосны в объеме 30 кубометров, предназначенной для экспорта в Республику Казахстан, были обнаружены следы жизнедеятельности карантинного вредителя», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. В исследованной древесине нашли живых личинок карантинного насекомого — черного усача. Подкарантинную древесину выявили в курганском филиале «Центр оценки качества зерна». Информацию передали в территориальное управление Россельхознадзора, которое наложило запрет на вывоз леса за пределы региона. «В девяти районах Курганской области установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса на территории 37,7 тыс. га, где обитают черный сосновый усач, большой и малый черный еловый усач», — напомнили в ведомстве.