В Тыве пострадали люди при пожаре на ТЭЦ: подробности

Глава Тывы Ховалыг: из-за взрыва на ТЭЦ пострадали 18 человек

Пожар был потушен спустя несколько часов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

На Шагонарской тепловой электростанции (ТЭЦ) в Тыве произошел взрыв. По словам главы Республики Владислава Ховалыги, в результате пожара пострадали 18 человек. URA.RU рассказывает, что известно к этому часу о ЧП.

Что известно о ЧП

Утром 6 марта на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв, в результате которого начался пожар. Ховалыг сообщил о создании оперативного штаба. Он отметил, что на месте работают все спецслужбы. Глава Республики также выехал в Шагонар.

В правительстве региона сообщили, что пожар на ТЭЦ локализовали на площади 50 кв. м., передает Пятый канал. Отмечается, что на данный момент ведется мониторинг всех организаций социальных отраслей. Школьные занятия в Шагонаре отменили. В управлении СК Тывы заявили, что будет возбуждено уголовное дело по статье о халатности, передает РИА Новости.

Глава Республики заявил в telegram-канале , что был введен режим ЧС регионального значения. В 08.18 по московскому времени Ховалыг сообщил, что пожар был потушен спустя несколько часов.

Подача теплоснабжения начнется после тушения пожара и восстановительных работ электриков. К центральному теплоснабжению подключены 62 дома Шагонара.

Что известно о пострадавших

Ховалыг сообщил, что 18 человек пострадали из-за взрыва. Шесть находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести. По информации правительства региона, 15 пострадавших доставят в республиканские больницы в Кызыл.

В telegram-канале МЧС Тывы сообщили о 15 пострадавших. По данным ведомства, 21 человек был эвакуирован.

По информации Ховалыги, шли поиски троих рабочих ТЭЦ. Они могли находиться под завалами. Позже он сообщил, что рабочие были найдены. «Весь состав смены определен», — добавил Ховалыг.

Причины взрыва

По данным администрации Улуг-Хемского района, взрыв случился только в месте топливоподачи с ленточным конвейером. Отмечается, что котлы остались целыми. Ховалыг сообщил, что взрыв в ТЭЦ произошел в отсеке теплоподачи, которая находится отдельно от котельной.