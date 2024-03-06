Baza: при взрыве ТЭЦ в Тыве пострадали 20 человек. Фото

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По предварительным данным, пожар начался в котельной ТЭЦ Фото:

В результате взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ (тепловой электростанции) в Тыве пострадали 20 человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Более 20 человек пострадали в результате пожара и взрыва на Шаногарской ТЭЦ в Тыве. Несколько человек еще могут быть под завалами», — говорится в посте. Уточняется, что у большинства пострадавших диагностировано отравление угарным газом и ожоги, 17 из них госпитализированы. По данным канала, предположительно, пожар начался в котельной.

При этом глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, сообщая о ЧП, писал о десяти пострадавших. Он также заявил о создании оперативного штаба. Сейчас на месте работают все специальные службы.

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В результате взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ (тепловой электростанции) в Тыве пострадали 20 человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Более 20 человек пострадали в результате пожара и взрыва на Шаногарской ТЭЦ в Тыве. Несколько человек еще могут быть под завалами», — говорится в посте. Уточняется, что у большинства пострадавших диагностировано отравление угарным газом и ожоги, 17 из них госпитализированы. По данным канала, предположительно, пожар начался в котельной. При этом глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, сообщая о ЧП, писал о десяти пострадавших. Он также заявил о создании оперативного штаба. Сейчас на месте работают все специальные службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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