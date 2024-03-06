По предварительным данным, пожар начался в котельной ТЭЦ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В результате взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ (тепловой электростанции) в Тыве пострадали 20 человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Более 20 человек пострадали в результате пожара и взрыва на Шаногарской ТЭЦ в Тыве. Несколько человек еще могут быть под завалами», — говорится в посте. Уточняется, что у большинства пострадавших диагностировано отравление угарным газом и ожоги, 17 из них госпитализированы. По данным канала, предположительно, пожар начался в котельной.

При этом глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, сообщая о ЧП, писал о десяти пострадавших. Он также заявил о создании оперативного штаба. Сейчас на месте работают все специальные службы.

Фото: telegram-канал Baza/https://t.me/bazabazon