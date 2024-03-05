В Челябинске мужчина погиб от непотушенной сигареты

Непотушенная сигарета стала причиной пожара
В челябинском поселке Новосинеглазово утром 6 марта мужчина погиб в пожаре, который возник от непотушенной сигареты. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.
«Бдительные соседи обнаружили задымление, распространяющееся из-за двери квартиры на первом этаже. Огнеборцы вскрыли дверь, на диване был обнаружен сидящий пожилой мужчина без признаков жизни. По предварительным данным, причиной трагедии стала непотушенная сигарета», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным экстренных служб, возгорание началось в многоквартирном доме по улице Чехова. Площадь пожара составила один квадратный метр.
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