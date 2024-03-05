05 марта 2024

В Челябинске мужчина погиб от непотушенной сигареты

© Служба новостей «URA.RU»
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Бар. Нижневартовск, курение, сигарета, пепельница
Непотушенная сигарета стала причиной пожара Фото:

В челябинском поселке Новосинеглазово утром 6 марта мужчина погиб в пожаре, который возник от непотушенной сигареты. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.

«Бдительные соседи обнаружили задымление, распространяющееся из-за двери квартиры на первом этаже. Огнеборцы вскрыли дверь, на диване был обнаружен сидящий пожилой мужчина без признаков жизни. По предварительным данным, причиной трагедии стала непотушенная сигарета», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным экстренных служб, возгорание началось в многоквартирном доме по улице Чехова. Площадь пожара составила один квадратный метр.

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В челябинском поселке Новосинеглазово утром 6 марта мужчина погиб в пожаре, который возник от непотушенной сигареты. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС. «Бдительные соседи обнаружили задымление, распространяющееся из-за двери квартиры на первом этаже. Огнеборцы вскрыли дверь, на диване был обнаружен сидящий пожилой мужчина без признаков жизни. По предварительным данным, причиной трагедии стала непотушенная сигарета», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным экстренных служб, возгорание началось в многоквартирном доме по улице Чехова. Площадь пожара составила один квадратный метр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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