В Копейске госслужащая полтора года забирала премии своих сотрудников

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, госслужащая за полтора года присвоила 570 тысяч рублей, предназначавшихся коллегам в качестве премий. Дело о мошенничестве направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«В Копейский городской суд направлено уголовное дело, возбужденное ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Установлена сотрудница, которая, используя должностное положение, с января 2021 года по июнь 2022 года присвоила себе деньги сотрудников учреждения в размере 570 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областного главка полиции добавили, что госслужащая разработала схему, в рамках которой занижала премии коллегам и завышала себе. Для того, чтобы скрыть выплаты, она подделывала расчетные листы по зарплате.
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