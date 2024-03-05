05 марта 2024

В Копейске госслужащая полтора года забирала премии своих сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, банкнота, деньги, наличные, зп
Женщина завышала премии себе, отбирая у других сотрудников Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, госслужащая за полтора года присвоила 570 тысяч рублей, предназначавшихся коллегам в качестве премий. Дело о мошенничестве направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«В Копейский городской суд направлено уголовное дело, возбужденное ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Установлена сотрудница, которая, используя должностное положение, с января 2021 года по июнь 2022 года присвоила себе деньги сотрудников учреждения в размере 570 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного главка полиции добавили, что госслужащая разработала схему, в рамках которой занижала премии коллегам и завышала себе. Для того, чтобы скрыть выплаты, она подделывала расчетные листы по зарплате.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, госслужащая за полтора года присвоила 570 тысяч рублей, предназначавшихся коллегам в качестве премий. Дело о мошенничестве направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «В Копейский городской суд направлено уголовное дело, возбужденное ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Установлена сотрудница, которая, используя должностное положение, с января 2021 года по июнь 2022 года присвоила себе деньги сотрудников учреждения в размере 570 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного главка полиции добавили, что госслужащая разработала схему, в рамках которой занижала премии коллегам и завышала себе. Для того, чтобы скрыть выплаты, она подделывала расчетные листы по зарплате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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