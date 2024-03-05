05 марта 2024

Бывший вице-премьер Христенко откроет свою фотовыставку в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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INNOPROM GOLF CHALLENGE. Свердловская область, с. Кашино, христенко виктор
Виктор Христенко сделал свой первый снимок в пять лет и с тех пор не изменяет своему увлечению Фото:

Фотовыставка политического и общественного деятеля, уроженца Челябинской области Виктора Христенко «Я так вижу» откроется в столице региона. Об этом сообщили URA.RU 6 марта в пресс-службе областного правительства.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в пресс-показе первой персональной выставки фотографий Виктора Христенко „Я так вижу“ 7 марта. Автор снимков лично проведет экскурсию для СМИ», — пояснили в пресс-службе.

Все выставленные работы можно будет приобрести. Вырученные средства передадут Южно-Уральскому госуниверситету (ЮУрГУ), председателем Наблюдательного совета которого является бывший вице-премьер правительства РФ Христенко. Деньги используют для финансирования студенческих грантов и программ поддержки молодых ученых Челябинской области.

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Фотовыставка политического и общественного деятеля, уроженца Челябинской области Виктора Христенко «Я так вижу» откроется в столице региона. Об этом сообщили URA.RU 6 марта в пресс-службе областного правительства. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в пресс-показе первой персональной выставки фотографий Виктора Христенко „Я так вижу“ 7 марта. Автор снимков лично проведет экскурсию для СМИ», — пояснили в пресс-службе. Все выставленные работы можно будет приобрести. Вырученные средства передадут Южно-Уральскому госуниверситету (ЮУрГУ), председателем Наблюдательного совета которого является бывший вице-премьер правительства РФ Христенко. Деньги используют для финансирования студенческих грантов и программ поддержки молодых ученых Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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