Бывший вице-премьер Христенко откроет свою фотовыставку в Челябинске

Фотовыставка политического и общественного деятеля, уроженца Челябинской области Виктора Христенко «Я так вижу» откроется в столице региона. Об этом сообщили URA.RU 6 марта в пресс-службе областного правительства.
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в пресс-показе первой персональной выставки фотографий Виктора Христенко „Я так вижу“ 7 марта. Автор снимков лично проведет экскурсию для СМИ», — пояснили в пресс-службе.
Все выставленные работы можно будет приобрести. Вырученные средства передадут Южно-Уральскому госуниверситету (ЮУрГУ), председателем Наблюдательного совета которого является бывший вице-премьер правительства РФ Христенко. Деньги используют для финансирования студенческих грантов и программ поддержки молодых ученых Челябинской области.
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