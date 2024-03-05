В Тюмени власти исправят недочет в законе ради семей погибших участников СВО

В Тюмени поменяют правила выдачи бесплатной земли семьям погибших участников СВО

Поправки в закон рассмотрят на заседании облдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области изменят правила, по которым семьи погибших участников СВО получают бесплатные участки, чтобы устранить нюанс, из-за которого землю нельзя получить по месту жительства родных военного. Законопроект, поданный правительством региона, рассмотрели и одобрили на комитете по аграрным вопросам и земельным отношениям в Тюменской областной думе.

«В настоящее время участок предоставляется членам семьи погибшего участника СВО в том населенном пункте Тюменской области, в котором он проживал и был зарегистрирован. Возникают случаи, когда участник СВО на день гибели имел регистрацию по адресу воинской части на территории другого субъекта РФ. Это лишает его родных права на получение земли в Тюменской области», — следует из документа, внесенного в облдуму.

Чтобы исправить ситуацию, правительство предложило выдавать участки семьям погибших военных независимо от их регистрации на день гибели. 6 марта поправки рассмотрели депутаты, входящие в аграрный комитет, и одобрили их для вынесения на ближайшее заседание думы.