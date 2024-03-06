Mash: количество пострадавших в Тыве увеличилось

В результате взрыва в Республике Тыва пострадало 22 человек, в том числе четыре женщины. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Количество пострадавших после взрыва на Шагонарской теплоэлектроцентрали выросло до 22 человек. Среди них — четыре женщины», — говорится в сообщении. Отмечается, что точные причины случившегося по-прежнему устанавливаются.
По данным администрации Улуг-Хемского района, взрыв произошел в месте топливоподачи с ленточным конвейером. В результате взрыва на ТЭЦ начался пожар.
Ранее глава Республики Владислав Ховалыга, заявлял, что в результате пожара пострадали 18 человек. У них диагностировали ожоги конечностей, тела и головы разных степеней, сотрясения и ушибы мягких тканей.
URA.RU отправило запрос в Главное Управление МЧС по Республике Тыва. Ответ ожидается.
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