Mash: количество пострадавших в Тыве увеличилось

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Устанавливаются причины взрыва Фото:

В результате взрыва в Республике Тыва пострадало 22 человек, в том числе четыре женщины. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Количество пострадавших после взрыва на Шагонарской теплоэлектроцентрали выросло до 22 человек. Среди них — четыре женщины», — говорится в сообщении. Отмечается, что точные причины случившегося по-прежнему устанавливаются.

По данным администрации Улуг-Хемского района, взрыв произошел в месте топливоподачи с ленточным конвейером. В результате взрыва на ТЭЦ начался пожар.

Ранее глава Республики Владислав Ховалыга, заявлял, что в результате пожара пострадали 18 человек. У них диагностировали ожоги конечностей, тела и головы разных степеней, сотрясения и ушибы мягких тканей.

URA.RU отправило запрос в Главное Управление МЧС по Республике Тыва. Ответ ожидается.

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В результате взрыва в Республике Тыва пострадало 22 человек, в том числе четыре женщины. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Количество пострадавших после взрыва на Шагонарской теплоэлектроцентрали выросло до 22 человек. Среди них — четыре женщины», — говорится в сообщении. Отмечается, что точные причины случившегося по-прежнему устанавливаются. По данным администрации Улуг-Хемского района, взрыв произошел в месте топливоподачи с ленточным конвейером. В результате взрыва на ТЭЦ начался пожар. Ранее глава Республики Владислав Ховалыга, заявлял, что в результате пожара пострадали 18 человек. У них диагностировали ожоги конечностей, тела и головы разных степеней, сотрясения и ушибы мягких тканей. URA.RU отправило запрос в Главное Управление МЧС по Республике Тыва. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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