Mash: количество пострадавших в Тыве увеличилось

06 марта 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Устанавливаются причины взрыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В результате взрыва в Республике Тыва пострадало 22 человек, в том числе четыре женщины. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Количество пострадавших после взрыва на Шагонарской теплоэлектроцентрали выросло до 22 человек. Среди них — четыре женщины», — говорится в сообщении. Отмечается, что точные причины случившегося по-прежнему устанавливаются. По данным администрации Улуг-Хемского района, взрыв произошел в месте топливоподачи с ленточным конвейером. В результате взрыва на ТЭЦ начался пожар. Ранее глава Республики Владислав Ховалыга, заявлял, что в результате пожара пострадали 18 человек. У них диагностировали ожоги конечностей, тела и головы разных степеней, сотрясения и ушибы мягких тканей. URA.RU отправило запрос в Главное Управление МЧС по Республике Тыва. Ответ ожидается.

В результате взрыва в Республике Тыва пострадало 22 человек, в том числе четыре женщины. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Количество пострадавших после взрыва на Шагонарской теплоэлектроцентрали выросло до 22 человек. Среди них — четыре женщины», — говорится в сообщении. Отмечается, что точные причины случившегося по-прежнему устанавливаются. По данным администрации Улуг-Хемского района, взрыв произошел в месте топливоподачи с ленточным конвейером. В результате взрыва на ТЭЦ начался пожар. Ранее глава Республики Владислав Ховалыга, заявлял, что в результате пожара пострадали 18 человек. У них диагностировали ожоги конечностей, тела и головы разных степеней, сотрясения и ушибы мягких тканей. URA.RU отправило запрос в Главное Управление МЧС по Республике Тыва. Ответ ожидается.