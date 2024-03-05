Власти ЯНАО сэкономили на заключении контрактов 8 млрд рублей

В прошлом году в ЯНАО подписано 30 тысяч контрактов на сумму почти 180 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экономия властей ЯНАО в 2023 году на закупках товаров и услуг через электронные площадки составила восемь миллиардов рублей или 4,8% от заявленных на аукционах начальных цен. В частности, органы госвласти и казенные учреждения округа сократили свои издержки посредством торгов на 1,96 млрд рублей (2,53%). Всего, по данным ЕИС «Закупки», в прошлом году с поставщиками подписано более 30 тысяч госконтрактов на общую сумму почти в 180 млрд рублей.

Как следует из аналитики ЕИС «Закупки», размещенной на сайте электронной площадки, экономия на государственных и муниципальных закупках в ЯНАО в 2023 году составила 8,1 млрд рублей или 4,8% от заявленных на аукционах первоначальных (максимальных) сумм. Региональные заказчики сократили свои потери на 3,44 млрд рублей (3,7%), в том числе органы госвласти и казенные учреждения — 1,96 млрд рублей (2,53%). Муниципальные заказчики сократили издержки на 4,58 млн рублей (6%), из них органы местного самоуправления — на 3,81 млрд рублей (5,36%).

Всего в 2023 году на Ямале законтрактовано 30 327 поставок работ, товаров и услуг на общую сумму 179,76 млрд рублей. С субъектами малого предпринимательства (СМП) органы власти заключили 21, 9 тысячи договоров почти на 80 млрд рублей.

Самый дорогостоящий лот — работы по корректировке проектной документации, строительство и вводу в эксплуатацию Культурного центра в Новом Уренгое. Цена лота — 15,2 млрд рублей. Победитель аукциона — федеральный застройщик ООО «ВЕЛЕССТРОЙ».

Ранее URA.RU сообщало, что дирекция муниципального заказа не нашла подрядчика для проведения капитального ремонта проспекта Мира в Ноябрьске (ЯНАО). Начальная цена контракта — 485 млн рублей. К окончанию срока подачи заявок ни одна организация на торги не заявилась, следует из данных, размещенных на сайте «ЕИС Закупки».