05 марта 2024

В ЯНАО организацию наказали за удержание денег с работника за одежду

Прокуратура наказала «Ямалтрансстрой» за удержание денег с рабочих
© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, записная книжка, папка с документами
Ведомство привлекло компанию к ответственности (архивное фото) Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) компания «Ямалтрансстрой» задерживала зарплату работникам и незаконно удержала деньги с рабочего за спецодежду. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Представителя компании привлекли к ответственности.

«Установлено, что оплата труда работников организации и окончательный расчет производились несвоевременно, с одного из работников при увольнении незаконно удержаны денежные средства за спецодежду, компенсация за задержку зарплаты не произведена», — рассказали официальном telegram-канале надзорного ведомства. Руководителю организации было внесено представление об устранении нарушений.

В результате вмешательства прокуратуры нарушения были устранены. Представитель компании привлечен к дисциплинарной ответственности.

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В Лабытнанги (ЯНАО) компания «Ямалтрансстрой» задерживала зарплату работникам и незаконно удержала деньги с рабочего за спецодежду. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Представителя компании привлекли к ответственности. «Установлено, что оплата труда работников организации и окончательный расчет производились несвоевременно, с одного из работников при увольнении незаконно удержаны денежные средства за спецодежду, компенсация за задержку зарплаты не произведена», — рассказали официальном telegram-канале надзорного ведомства. Руководителю организации было внесено представление об устранении нарушений. В результате вмешательства прокуратуры нарушения были устранены. Представитель компании привлечен к дисциплинарной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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