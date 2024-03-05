В ЯНАО организацию наказали за удержание денег с работника за одежду

В Лабытнанги (ЯНАО) компания «Ямалтрансстрой» задерживала зарплату работникам и незаконно удержала деньги с рабочего за спецодежду. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Представителя компании привлекли к ответственности.
«Установлено, что оплата труда работников организации и окончательный расчет производились несвоевременно, с одного из работников при увольнении незаконно удержаны денежные средства за спецодежду, компенсация за задержку зарплаты не произведена», — рассказали официальном telegram-канале надзорного ведомства. Руководителю организации было внесено представление об устранении нарушений.
В результате вмешательства прокуратуры нарушения были устранены. Представитель компании привлечен к дисциплинарной ответственности.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.