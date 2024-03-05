В ЯНАО организацию наказали за удержание денег с работника за одежду

Прокуратура наказала «Ямалтрансстрой» за удержание денег с рабочих

06 марта 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Ведомство привлекло компанию к ответственности (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) компания «Ямалтрансстрой» задерживала зарплату работникам и незаконно удержала деньги с рабочего за спецодежду. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Представителя компании привлекли к ответственности. «Установлено, что оплата труда работников организации и окончательный расчет производились несвоевременно, с одного из работников при увольнении незаконно удержаны денежные средства за спецодежду, компенсация за задержку зарплаты не произведена», — рассказали официальном telegram-канале надзорного ведомства. Руководителю организации было внесено представление об устранении нарушений. В результате вмешательства прокуратуры нарушения были устранены. Представитель компании привлечен к дисциплинарной ответственности.

В Лабытнанги (ЯНАО) компания «Ямалтрансстрой» задерживала зарплату работникам и незаконно удержала деньги с рабочего за спецодежду. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Представителя компании привлекли к ответственности. «Установлено, что оплата труда работников организации и окончательный расчет производились несвоевременно, с одного из работников при увольнении незаконно удержаны денежные средства за спецодежду, компенсация за задержку зарплаты не произведена», — рассказали официальном telegram-канале надзорного ведомства. Руководителю организации было внесено представление об устранении нарушений. В результате вмешательства прокуратуры нарушения были устранены. Представитель компании привлечен к дисциплинарной ответственности.