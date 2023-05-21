21 мая 2023
20 мая 2023

В Нижневартовске нашли способ привлечь студентов для обновления городской застройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, строительный кран, строительные работы, застройка квартала, застройка центра города, строительство, стройка, застройка территории
Проекты рассчитывают использовать в рамках механизма комплексного развития территорий Фото:

В Нижневартовске планируют использовать работы студентов для обновления города. Проекты послужат основой для создания реальной застройки в рамках механизма комплексного развития территорий. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении архитектуры и градостроительства.

«Одним из проектов, например, является 33 квартал. Одной из студенток [Нижневартовского госуниверситета] достался данный участок. В настоящий момент девушка уже заканчивает работу, и изобразила определенный вид застройки. Разместила там также детский сад, школу и полностью всю инфраструктуру», — рассказал журналисту агентства начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев.

Студенческие идеи послужат в первую очередь основой для дизайна будущей застройки. Впоследствии с ними будут работать профессиональные проектировщики. Застройку территорий власти нацелены проводить в рамках механизма комплексного развития территорий. «В рамках этого направления не только сносится ветхое и строится новое жилье, но и развивается инфраструктура, создаются социальные объекты. Застройщики не только реализуют сами проекты, но также занимаются бумажной работой и готовят всю необходимую документацию. Если очень упростить, то можно сказать, что КРТ — это такой процесс масштабной всероссийской реновации, где государство не дает всем участникам процесса забывать об интересах людей», — комментирует URA.RU эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан.

По словам эксперта, такой подход помогает городам развиваться более сбалансировано. «Ну, а главная сложность в реализации КРТ — необходимость аккумулирования значительных финансовых ресурсов и координации между различными уровнями федерального и региональных правительств, муниципалитетов и частных инвесторов. Это сложный механизм, который непросто запустить и выверить его практическую реализацию», — добавляет Чабан.

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В Нижневартовске планируют использовать работы студентов для обновления города. Проекты послужат основой для создания реальной застройки в рамках механизма комплексного развития территорий. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении архитектуры и градостроительства. «Одним из проектов, например, является 33 квартал. Одной из студенток [Нижневартовского госуниверситета] достался данный участок. В настоящий момент девушка уже заканчивает работу, и изобразила определенный вид застройки. Разместила там также детский сад, школу и полностью всю инфраструктуру», — рассказал журналисту агентства начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. Студенческие идеи послужат в первую очередь основой для дизайна будущей застройки. Впоследствии с ними будут работать профессиональные проектировщики. Застройку территорий власти нацелены проводить в рамках механизма комплексного развития территорий. «В рамках этого направления не только сносится ветхое и строится новое жилье, но и развивается инфраструктура, создаются социальные объекты. Застройщики не только реализуют сами проекты, но также занимаются бумажной работой и готовят всю необходимую документацию. Если очень упростить, то можно сказать, что КРТ — это такой процесс масштабной всероссийской реновации, где государство не дает всем участникам процесса забывать об интересах людей», — комментирует URA.RU эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. По словам эксперта, такой подход помогает городам развиваться более сбалансировано. «Ну, а главная сложность в реализации КРТ — необходимость аккумулирования значительных финансовых ресурсов и координации между различными уровнями федерального и региональных правительств, муниципалитетов и частных инвесторов. Это сложный механизм, который непросто запустить и выверить его практическую реализацию», — добавляет Чабан.
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