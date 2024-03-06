В челябинском правительстве временно перераспределили полномочия

06 марта 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Обязанности Ирины Гехт на время ее отпуска распределили между другими вице-губернаторами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области В правительстве Челябинской области временно определили новых кураторов направлений, за которые отвечает первый вице-губернатор Ирина Гехт. Как 6 марта сообщили URA.RU в правительстве, эта схема будет действовать на период отпуска Гехт. «За министерства образования и здравоохранения будет отвечать первый вице-губернатор Виктор Мамин. Куратором министерства социальных отношений, Главного управления молодежной политики и комиссий по делам несовершеннолетних станет вице-губернатор Вадим Евдокимов. Оба они также будут курировать министерство спорта. Главное управление занятости региона досталось вице-губернатору Ивану Куцевляку», — пояснили URA.RU в правительстве. Там также добавили, что такая схема является временной. Она будет действовать на время отпуска Гехт.

В правительстве Челябинской области временно определили новых кураторов направлений, за которые отвечает первый вице-губернатор Ирина Гехт. Как 6 марта сообщили URA.RU в правительстве, эта схема будет действовать на период отпуска Гехт. «За министерства образования и здравоохранения будет отвечать первый вице-губернатор Виктор Мамин. Куратором министерства социальных отношений, Главного управления молодежной политики и комиссий по делам несовершеннолетних станет вице-губернатор Вадим Евдокимов. Оба они также будут курировать министерство спорта. Главное управление занятости региона досталось вице-губернатору Ивану Куцевляку», — пояснили URA.RU в правительстве. Там также добавили, что такая схема является временной. Она будет действовать на время отпуска Гехт.