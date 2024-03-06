В челябинском правительстве временно перераспределили полномочия

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Русский экономический форум. Челябинск, гехт ирина
Обязанности Ирины Гехт на время ее отпуска распределили между другими вице-губернаторами Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

В правительстве Челябинской области временно определили новых кураторов направлений, за которые отвечает первый вице-губернатор Ирина Гехт. Как 6 марта сообщили URA.RU в правительстве, эта схема будет действовать на период отпуска Гехт.

«За министерства образования и здравоохранения будет отвечать первый вице-губернатор Виктор Мамин. Куратором министерства социальных отношений, Главного управления молодежной политики и комиссий по делам несовершеннолетних станет вице-губернатор Вадим Евдокимов. Оба они также будут курировать министерство спорта. Главное управление занятости региона досталось вице-губернатору Ивану Куцевляку», — пояснили URA.RU в правительстве.

Там также добавили, что такая схема является временной. Она будет действовать на время отпуска Гехт.

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В правительстве Челябинской области временно определили новых кураторов направлений, за которые отвечает первый вице-губернатор Ирина Гехт. Как 6 марта сообщили URA.RU в правительстве, эта схема будет действовать на период отпуска Гехт. «За министерства образования и здравоохранения будет отвечать первый вице-губернатор Виктор Мамин. Куратором министерства социальных отношений, Главного управления молодежной политики и комиссий по делам несовершеннолетних станет вице-губернатор Вадим Евдокимов. Оба они также будут курировать министерство спорта. Главное управление занятости региона досталось вице-губернатору Ивану Куцевляку», — пояснили URA.RU в правительстве. Там также добавили, что такая схема является временной. Она будет действовать на время отпуска Гехт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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