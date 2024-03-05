05 марта 2024

В мэрии Пыть-Яха намерены выселить местного жителя, который устроил в квартире свалку

Жителя Пыть-Яха, устроившего свалку в квартире, выселят через суд
© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз мусора из квартиры на Крупской 43. Пермь, мусор, хлам
Житель Пыть-Яха не соблюдает санитарные нормы и не оплачивает аренду квартиры Фото:

Администрация Пыть-Яха собирается в судебном порядке выселить местного жителя, который устроил в арендованной квартире зловонную свалку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«В ближайшее время запланировано рассмотреть варианты принятия мер на совещании по имущественно-правовым вопросам. В отношении вышеуказанного гражданина вынесено два судебных решения по вопросу просрочки оплаты за коммерческий найм. Планируется подать иск о выселении гражданина из квартиры», — сообщили в пресс-службе администрации Пыть-Яха.

В мэрии подтвердили, что жильцы дома №1 по улице Первопроходцев неоднократно обращались с жалобами на соседа, который устроил в квартире свалку. Сотрудники администрации города убедились в этом лично в ходе проверки. По ее результатам квартиросъемщику вручили уведомление о необходимости привести жилье в порядок. Затем будут приняты судебные меры.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители многоквартирного дома в Пыть-Яхе жалуются на мужчину, который за прошедшие несколько лет устроил из своей квартиры свалку. Жильцов беспокоит нашествие тараканов и зловоние, которое исходит из обители проблемного соседа.

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Администрация Пыть-Яха собирается в судебном порядке выселить местного жителя, который устроил в арендованной квартире зловонную свалку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «В ближайшее время запланировано рассмотреть варианты принятия мер на совещании по имущественно-правовым вопросам. В отношении вышеуказанного гражданина вынесено два судебных решения по вопросу просрочки оплаты за коммерческий найм. Планируется подать иск о выселении гражданина из квартиры», — сообщили в пресс-службе администрации Пыть-Яха. В мэрии подтвердили, что жильцы дома №1 по улице Первопроходцев неоднократно обращались с жалобами на соседа, который устроил в квартире свалку. Сотрудники администрации города убедились в этом лично в ходе проверки. По ее результатам квартиросъемщику вручили уведомление о необходимости привести жилье в порядок. Затем будут приняты судебные меры. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители многоквартирного дома в Пыть-Яхе жалуются на мужчину, который за прошедшие несколько лет устроил из своей квартиры свалку. Жильцов беспокоит нашествие тараканов и зловоние, которое исходит из обители проблемного соседа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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