В мэрии Пыть-Яха намерены выселить местного жителя, который устроил в квартире свалку

Жителя Пыть-Яха, устроившего свалку в квартире, выселят через суд

06 марта 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Житель Пыть-Яха не соблюдает санитарные нормы и не оплачивает аренду квартиры Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Администрация Пыть-Яха собирается в судебном порядке выселить местного жителя, который устроил в арендованной квартире зловонную свалку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «В ближайшее время запланировано рассмотреть варианты принятия мер на совещании по имущественно-правовым вопросам. В отношении вышеуказанного гражданина вынесено два судебных решения по вопросу просрочки оплаты за коммерческий найм. Планируется подать иск о выселении гражданина из квартиры», — сообщили в пресс-службе администрации Пыть-Яха. В мэрии подтвердили, что жильцы дома №1 по улице Первопроходцев неоднократно обращались с жалобами на соседа, который устроил в квартире свалку. Сотрудники администрации города убедились в этом лично в ходе проверки. По ее результатам квартиросъемщику вручили уведомление о необходимости привести жилье в порядок. Затем будут приняты судебные меры. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители многоквартирного дома в Пыть-Яхе жалуются на мужчину, который за прошедшие несколько лет устроил из своей квартиры свалку. Жильцов беспокоит нашествие тараканов и зловоние, которое исходит из обители проблемного соседа.

Администрация Пыть-Яха собирается в судебном порядке выселить местного жителя, который устроил в арендованной квартире зловонную свалку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «В ближайшее время запланировано рассмотреть варианты принятия мер на совещании по имущественно-правовым вопросам. В отношении вышеуказанного гражданина вынесено два судебных решения по вопросу просрочки оплаты за коммерческий найм. Планируется подать иск о выселении гражданина из квартиры», — сообщили в пресс-службе администрации Пыть-Яха. В мэрии подтвердили, что жильцы дома №1 по улице Первопроходцев неоднократно обращались с жалобами на соседа, который устроил в квартире свалку. Сотрудники администрации города убедились в этом лично в ходе проверки. По ее результатам квартиросъемщику вручили уведомление о необходимости привести жилье в порядок. Затем будут приняты судебные меры. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители многоквартирного дома в Пыть-Яхе жалуются на мужчину, который за прошедшие несколько лет устроил из своей квартиры свалку. Жильцов беспокоит нашествие тараканов и зловоние, которое исходит из обители проблемного соседа.