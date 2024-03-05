Представители «Северного человека» вступили в спор с тюменским правительством. Видео

06 марта 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

«Северный человек» пошел на конфликт с тюменским чиновником Фото: Владимир Андреев © URA.RU Только открывшийся в Тюмени «Северный человек» уже вступил в перепалку с областным правительством. Один из кураторов движения в Тюмени Тимур Темуркаев (депутат Московского МО) записал видеообращение, адресованное исполняющему обязанности председателя комитета по делам национальностей Роману Малыгину. Депутат ответил чиновнику на заявления о том, что область не нуждается в помощи организации, а по статистике 90% жителей удовлетворены межнациональной обстановкой в регионе. Чем известен «Северный человек», который заходит в Тюмень «Люди — это не статистика и не цифры. Количество людей, которое пришло в субботний день на это мероприятие (открытие „Северного человека“) говорит само за себя. Эти люди не согласны с тем, что у нас все хорошо, и с этой статистикой не согласны. Возможно, стоит просто прислушаться, пообщаться, прийти к общему знаменателю?» — заявил Темуркаев. В тюменской политике ожидают официальную встречу представителя правительства и руководства «Северного человека». Ранее подобную предполагаемую встречу анонсировал Роман Малыгин. Он также выразил опасения, связанные с возможным обострением нацконфликтов из-за деятельности нового движения в Тюмени.

Только открывшийся в Тюмени «Северный человек» уже вступил в перепалку с областным правительством. Один из кураторов движения в Тюмени Тимур Темуркаев (депутат Московского МО) записал видеообращение, адресованное исполняющему обязанности председателя комитета по делам национальностей Роману Малыгину. Депутат ответил чиновнику на заявления о том, что область не нуждается в помощи организации, а по статистике 90% жителей удовлетворены межнациональной обстановкой в регионе. «Люди — это не статистика и не цифры. Количество людей, которое пришло в субботний день на это мероприятие (открытие „Северного человека“) говорит само за себя. Эти люди не согласны с тем, что у нас все хорошо, и с этой статистикой не согласны. Возможно, стоит просто прислушаться, пообщаться, прийти к общему знаменателю?» — заявил Темуркаев. В тюменской политике ожидают официальную встречу представителя правительства и руководства «Северного человека». Ранее подобную предполагаемую встречу анонсировал Роман Малыгин. Он также выразил опасения, связанные с возможным обострением нацконфликтов из-за деятельности нового движения в Тюмени.