05 марта 2024

Представители «Северного человека» вступили в спор с тюменским правительством. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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5-ая годовщина Болотной площади. Митинг на проспекте Сахарова. Москва.ЛГБТ, имперский флаг, двуглавый орел, националисты
«Северный человек» пошел на конфликт с тюменским чиновником Фото:

Только открывшийся в Тюмени «Северный человек» уже вступил в перепалку с областным правительством. Один из кураторов движения в Тюмени Тимур Темуркаев (депутат Московского МО) записал видеообращение, адресованное исполняющему обязанности председателя комитета по делам национальностей Роману Малыгину. Депутат ответил чиновнику на заявления о том, что область не нуждается в помощи организации, а по статистике 90% жителей удовлетворены межнациональной обстановкой в регионе.

Чем известен «Северный человек», который заходит в Тюмень

«Люди — это не статистика и не цифры. Количество людей, которое пришло в субботний день на это мероприятие (открытие „Северного человека“) говорит само за себя. Эти люди не согласны с тем, что у нас все хорошо, и с этой статистикой не согласны. Возможно, стоит просто прислушаться, пообщаться, прийти к общему знаменателю?» — заявил Темуркаев.

В тюменской политике ожидают официальную встречу представителя правительства и руководства «Северного человека». Ранее подобную предполагаемую встречу анонсировал Роман Малыгин. Он также выразил опасения, связанные с возможным обострением нацконфликтов из-за деятельности нового движения в Тюмени.

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Только открывшийся в Тюмени «Северный человек» уже вступил в перепалку с областным правительством. Один из кураторов движения в Тюмени Тимур Темуркаев (депутат Московского МО) записал видеообращение, адресованное исполняющему обязанности председателя комитета по делам национальностей Роману Малыгину. Депутат ответил чиновнику на заявления о том, что область не нуждается в помощи организации, а по статистике 90% жителей удовлетворены межнациональной обстановкой в регионе. «Люди — это не статистика и не цифры. Количество людей, которое пришло в субботний день на это мероприятие (открытие „Северного человека“) говорит само за себя. Эти люди не согласны с тем, что у нас все хорошо, и с этой статистикой не согласны. Возможно, стоит просто прислушаться, пообщаться, прийти к общему знаменателю?» — заявил Темуркаев. В тюменской политике ожидают официальную встречу представителя правительства и руководства «Северного человека». Ранее подобную предполагаемую встречу анонсировал Роман Малыгин. Он также выразил опасения, связанные с возможным обострением нацконфликтов из-за деятельности нового движения в Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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