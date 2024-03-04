Чем известен «Северный человек», который заходит в Тюмень

В Тюмени появилась организация, одобрившая самосуд над подростком в Перми

05 марта 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Диаспоры появление в Тюмени «ультраправых» общественников пока не комментируют Фото: Алексей Андронов © URA.RU После появления в Тюмени официального отделения общественной организации «Северный человек» в региональном комитете по делам национальностей начали готовиться к резкой реакции со стороны местных диаспор. Об этом рассказал URA.RU председатель комитета Роман Малыгин. При этом, по мнению собеседников агентства, тюменский «Северный человек» может оказать ощутимую помощь силовикам. Пока «общественники» проводят первые встречи и определяют первые приоритеты. Корреспондент URA.RU разбирается, чем известна эта организация и каких можно ждать последствий от ее появления в Тюмени. Что такое «Северный человек» Объединение «Северный Человек» было основано известным автором и исполнителем Мишей Маваши в рамках проекта «Русская община». По данным «Википедии», целью этой организации является возрождение традиционных для России ценностей, поддержка и взаимосвязь между общинами. По данным официального сайта объединения, его отделения сейчас существуют в 37 городах России, а численность последователей превышает 120 тысяч человек. В тюменском telegram-канале «Северного человека» в настоящий момент состоит более 3,3 тысяч человек. Пермский конфликт На Урале название «Северный Человек» первым зазвучало в Перми. Причем сначала исключительно в негативном контексте: в марте 2023 года последователи Миши Маваши устроили самосуд парню, который участвовал в уничтожении православной иконы. «Народные мстители» ограничились поркой, причем провели ее именно сверстники пострадавшего. Позже Маваши одобрил действия своих подопечных, хотя и подчеркнул, что за разрубание иконы «есть официальная ответственность». «Ему просто всыпали ремня. Я своих ребят за это только хвалю», — говорил Маваши на видеозаписи.



Позже Маваши пытался заступиться за избитого пермского блогера. Однако внимание прокуратуры и лично Бастрыкина быстро охладили интерес «Северного человека». Югорские заявления В ХМАО «Северный человек» отметился менее агрессивно, но не менее заметно. Маваши осудил перевозчика из Сургута, который ввел бесплатный проезд для мусульман на время Рамадана. «Это дискриминация, а не благотворительность», — заявлял тогда Маваши. Сам перевозчик комментариев так и не дал, и дело забылось. Тюменские опасения Штаб «Северного человека» в Тюмени открылся 4 марта. Уже на следующий день в комитете по делам национальностей выразили опасение, что местные диаспоры могут остро на это отреагировать. Впрочем, представители диаспор пока хранят молчание. URA.RU направило им запросы, ответы ожидаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После появления в Тюмени официального отделения общественной организации «Северный человек» в региональном комитете по делам национальностей начали готовиться к резкой реакции со стороны местных диаспор. Об этом рассказал URA.RU председатель комитета Роман Малыгин. При этом, по мнению собеседников агентства, тюменский «Северный человек» может оказать ощутимую помощь силовикам. Пока «общественники» проводят первые встречи и определяют первые приоритеты. Корреспондент URA.RU разбирается, чем известна эта организация и каких можно ждать последствий от ее появления в Тюмени. Объединение «Северный Человек» было основано известным автором и исполнителем Мишей Маваши в рамках проекта «Русская община». По данным «Википедии», целью этой организации является возрождение традиционных для России ценностей, поддержка и взаимосвязь между общинами. По данным официального сайта объединения, его отделения сейчас существуют в 37 городах России, а численность последователей превышает 120 тысяч человек. В тюменском telegram-канале «Северного человека» в настоящий момент состоит более 3,3 тысяч человек. На Урале название «Северный Человек» первым зазвучало в Перми. Причем сначала исключительно в негативном контексте: в марте 2023 года последователи Миши Маваши устроили самосуд парню, который участвовал в уничтожении православной иконы. «Народные мстители» ограничились поркой, причем провели ее именно сверстники пострадавшего. Позже Маваши одобрил действия своих подопечных, хотя и подчеркнул, что за разрубание иконы «есть официальная ответственность». «Ему просто всыпали ремня. Я своих ребят за это только хвалю», — говорил Маваши на видеозаписи. Позже Маваши пытался заступиться за избитого пермского блогера. Однако внимание прокуратуры и лично Бастрыкина быстро охладили интерес «Северного человека». В ХМАО «Северный человек» отметился менее агрессивно, но не менее заметно. Маваши осудил перевозчика из Сургута, который ввел бесплатный проезд для мусульман на время Рамадана. «Это дискриминация, а не благотворительность», — заявлял тогда Маваши. Сам перевозчик комментариев так и не дал, и дело забылось. Штаб «Северного человека» в Тюмени открылся 4 марта. Уже на следующий день в комитете по делам национальностей выразили опасение, что местные диаспоры могут остро на это отреагировать. Впрочем, представители диаспор пока хранят молчание. URA.RU направило им запросы, ответы ожидаются.