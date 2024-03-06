В Челябинске автомобиль вылетел на остановку и сбил ребенка

ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии
В Челябинске на улице Комарова легковушка вылетела на остановку и сбила ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, обстоятельства аварии выясняются.
«Обстоятельства ДТП выясняются. Дальнейшая информация будет позднее», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города.
Как сообщили очевидцы изданию «74.ру», под колесами автомобиля пострадала девочка. Она осталась жива. Приехавшие на место медики оказали ей первую помощь.
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