В Челябинске автомобиль вылетел на остановку и сбил ребенка

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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии Фото:

В Челябинске на улице Комарова легковушка вылетела на остановку и сбила ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, обстоятельства аварии выясняются.

«Обстоятельства ДТП выясняются. Дальнейшая информация будет позднее», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города.

Как сообщили очевидцы изданию «74.ру», под колесами автомобиля пострадала девочка. Она осталась жива. Приехавшие на место медики оказали ей первую помощь.

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В Челябинске на улице Комарова легковушка вылетела на остановку и сбила ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, обстоятельства аварии выясняются. «Обстоятельства ДТП выясняются. Дальнейшая информация будет позднее», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. Как сообщили очевидцы изданию «74.ру», под колесами автомобиля пострадала девочка. Она осталась жива. Приехавшие на место медики оказали ей первую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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