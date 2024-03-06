В Челябинске автомобиль вылетел на остановку и сбил ребенка

06 марта 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Челябинске на улице Комарова легковушка вылетела на остановку и сбила ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, обстоятельства аварии выясняются. «Обстоятельства ДТП выясняются. Дальнейшая информация будет позднее», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. Как сообщили очевидцы изданию «74.ру», под колесами автомобиля пострадала девочка. Она осталась жива. Приехавшие на место медики оказали ей первую помощь.

В Челябинске на улице Комарова легковушка вылетела на остановку и сбила ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, обстоятельства аварии выясняются. «Обстоятельства ДТП выясняются. Дальнейшая информация будет позднее», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. Как сообщили очевидцы изданию «74.ру», под колесами автомобиля пострадала девочка. Она осталась жива. Приехавшие на место медики оказали ей первую помощь.