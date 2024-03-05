В ХМАО полиция изъяла у югорчанина крупную партию паленого алкоголя

06 марта 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Полиция ХМАО изъяла у югорчанина крупную партию немаркированного алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники полиции ХМАО изъяли у жителя Сургутского района крупную партию немаркированного алкоголя. На югорчанина завели уголовное дело, сообщило региональное УМВД на своем сайте. «В ходе оперативных мероприятий выявлен факт незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории п. Барсово Сургутского района. Установлено, что 25-летний местный житель, действуя в составе неустановленной группы лиц по предварительному сговору, приобрел и хранил спиртосодержащую продукцию на общую сумму более 1 миллиона рублей на одном из складов поселка с целью дальнейшей реализации», — говорится в сообщении.



Полицейские изъяли со склада 6 859 бутылок общим объемом более трех тысяч литров алкогольной продукции. На подозреваемого завели уголовное дело. Югорчанину грозит срок лишения свободы до шести лет.



За продажу крупной партии паленого алкоголя осудили и другого жителя ХМАО. Он приобрел партию немаркированной алкогольной продукции стоимостью свыше пяти миллионов рублей.

Сотрудники полиции ХМАО изъяли у жителя Сургутского района крупную партию немаркированного алкоголя. На югорчанина завели уголовное дело, сообщило региональное УМВД на своем сайте. «В ходе оперативных мероприятий выявлен факт незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории п. Барсово Сургутского района. Установлено, что 25-летний местный житель, действуя в составе неустановленной группы лиц по предварительному сговору, приобрел и хранил спиртосодержащую продукцию на общую сумму более 1 миллиона рублей на одном из складов поселка с целью дальнейшей реализации», — говорится в сообщении. Полицейские изъяли со склада 6 859 бутылок общим объемом более трех тысяч литров алкогольной продукции. На подозреваемого завели уголовное дело. Югорчанину грозит срок лишения свободы до шести лет. За продажу крупной партии паленого алкоголя осудили и другого жителя ХМАО. Он приобрел партию немаркированной алкогольной продукции стоимостью свыше пяти миллионов рублей.